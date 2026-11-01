Elezioni Nuova Zelanda: 913.762 voti anticipati in una settimana, affluenza record

Quasi un milione di schede votate nella prima settimana delle elezioni generali neozelandesi. I dettagli sui numeri e sul contesto politico della consultazione.

La commissione elettorale della Nuova Zelanda ha annunciato lunedì che nei primi sei giorni di votazione anticipata, iniziati il 26 ottobre e terminati il primo novembre, sono stati espressi un totale di 913.762 suffragi. Questo dato segna un inizio di consultazione molto dinamico per le elezioni generali del paese, che si terranno il prossimo 7 novembre. I numeri forniti dall'autorità elettorale dimostrano un forte interesse da parte degli iscritti, nonostante le polemiche sorte intorno alle nuove regole di iscrizione.

Record di affluenza nelle prime settimane

Il giorno che ha registrato la maggiore affluenza in assoluto è stato sabato, durante il quale sono state consegnate oltre 190.000 schede. Questa cifra giornaliera elevata contribuisce in modo significativo al totale mensile, evidenziando la volontà della cittadinanza di partecipare attivamente al processo democratico fin dalle prime fasi. L'alto numero di votazioni anticipate suggerisce che molti cittadini preferiscono evitare le code previste per il giorno ufficiale del voto.

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Logistica e seggi di votazione

Karl Le Quesne, Capo Elettorale, ha dichiarato che le votazioni sono partite bene e ha ricordato ai cittadini che rimangono ancora sei giorni per esercitare il proprio diritto. Per supportare questa affluenza, circa seicento seggi elettorali rimarranno aperti ogni giorno per tutta la settimana corrente. Si prevede che il numero di punti voto aumenterà drasticamente arrivando a superare i 2.300 seggi il giorno delle elezioni, ovvero il 7 novembre.

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Contesto politico e critiche

La forte partecipazione iniziale avviene nonostante il governo abbia introdotto nuove norme che hanno chiuso le iscrizioni elettorali tredici giorni prima delle elezioni, il 7 novembre. Critics hanno argomentato che questa scadenza anticipata potrebbe scoraggiare la partecipazione, specialmente tra i nuovi elettori o chi si trasferisce di recente. Tuttavia, i dati sembrano contraddire queste preoccupazioni, mostrando un coinvolgimento diffuso e costante.

Sondaggi e scenari politici

In questo contesto, gli ultimi sondaggi continuano a non indicare un chiaro vincitore o una coalizione vincente per questa competizione molto combattuta. Il primo ministro e leader del Partito Nazionale Christopher Luxon è già apparso mentre votava insieme alla moglie Amanda a Beachlands, Auckland, il 26 ottobre, sottolineando l'importanza della data. La situazione rimane fluida e attesa dalle analisi politiche per le prossime fasi della campagna.