Elezioni Nuova Zelanda: Luxon coalizione stretta voti speciali in attesa

I risultati preliminari delle elezioni neozelandesi mostrano una coalizione al governo al limite della maggioranza. Aspettati i voti speciali il 27 novembre.

La Nuova Zelanda si trova di fronte a settimane di incertezza politica dopo le elezioni generali di sabato, con il primo ministro Christopher Luxon e la sua coalizione in una posizione di maggioranza estremamente stretta. I risultati preliminari della Commissione Elettorale indicano che il Partito Nazionale, insieme ai partner ACT e New Zealand First, ha ottenuto 67 seggi su 131 nella camera bassa, superando appena la soglia di 66 necessari per formare un governo. Questa situazione delicata lascia il paese nella posizione di un governo ad interim fino alla definizione completa del quadro parlamentare per i prossimi tre anni.

Conteggio Voti Speciali Determinante

La decisione finale sull'assetto governativo dipende interamente dal conteggio dei voti speciali, che rappresentano circa il 14% del totale elettorale e saranno resi pubblici definitivamente il 27 novembre. Storicamente, queste schede, che includono i voti degli all'estero e quelli emessi fuori dal proprio collegio, tendono a favorire le forze politiche di sinistra. La natura incerta di questo residuo di voti mantiene aperta la possibilità che l'attuale maggioranza della coalizione guidata da Luxon perda il suo vantaggio, richiedendo potenzialmente nuovi accordi politici per garantire la stabilità governativa nel breve termine.

Also read Non c'è un chiaro vincitore alle elezioni in Nuova Zelanda

Posizioni dei Principali Attori Politici

Nessuno dei principali leader politici, né Christopher Luxon né il leader dell'opposizione Chris Hipkins del Partito Laburista, ha rivendicato la vittoria nelle loro dichiarazioni post-elettorali, in un'elezione dominata dalle preoccupazioni per l'economia debole e il costo della vita. Luxon ha ammesso che l'esito è stato molto serrato e che non è chiaro cosa significhi questo risultato per il futuro prossimo, pur sottolineando che sulla base dei numeri attuali è "abbastanza fattibile" che il Partito Nazionale costruisca un governo con i suoi partner attuali. Questa cautela riflette la consapevolezza che ogni singolo voto speciale potrebbe alterare l'equilibrio di potere nella camera bassa.

Il Ruolo Chiave dell'Opportunity Party

Se la coalizione guidata dal Partito Nazionale dovesse perdere la sua maggioranza al conteggio ufficiale, sia essa che una coalizione di sinistra avrebbero bisogno del sostegno del centrista Opportunity Party, che sembra destinata a entrare in parlamento per la prima volta nella sua storia. Luxon, che aveva ripetutamente escluso in precedenza ogni possibilità di lavorare con l'Opportunity Party, ha ammorbidito la sua posizione la domenica successiva al voto, rifiutandosi di escludere nuovamente questo partito e suggerendo che sarebbe stato del tutto appropriato costruire una relazione con loro. La dottoressa Mona Krewel, docente di scienze politiche presso l'Università Victoria di Wellington, ritiene che i due partiti potrebbero effettivamente collaborare, definendo l'Opportunity Party come molto pragmatica e centrista.

Advertisement

Analisi del Sistema Elettorale e Conseguenze

La Nuova Zelanda utilizza un sistema proporzionale misto dal 1996, dove gli elettori votano sia per un partito che per un candidato del collegio locale. Ci sono 71 seggi di collegio e la Commissione Elettorale prevede ora 60 seggi della lista partitica. Il Partito Nazionale e un piccolo partito, Te Pati Maori, hanno vinto una quota sproporzionatamente alta di seggi di collegio rispetto al loro sostegno al voto popolare, a causa di voti tattici. Questo fenomeno ha ridefinito l'equilibrio dei seggi in parlamento, sollevando dibattiti sull'attuale sistema elettorale e portando il commentatore Ben Thomas a definire questa camera come la meno proporzionale mai vista.

Perdite Politiche e Futuro Immediato

Le quote di voto popolare per il Partito Nazionale e il Partito Laburista sono state entrambe inferiori al 30%, il livello più basso dall'introduzione del nuovo sistema, segnalando la frustrazione degli elettori per la lenta crescita economica sotto Luxon e la mancanza di fiducia nelle promesse di Hipkins. La bassa percentuale di voto popolare del Partito Nazionale significa che il partito perderà diversi legislatori senior nel prossimo parlamento, tra cui la ministro delle Finanze Nicola Willis. Il membro del parlamento Simeon Brown ha descritto la perdita di alcune figure significative come un risultato "dolce-amaro", mentre Willis rimarrà in carica per le prossime quattro settimane in attesa della composizione finale del governo.