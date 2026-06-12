Il risultato delle elezioni parlamentari di Yerevan ha visto il partito di governo quasi dominare la scena, mentre le forze di opposizione filorusse hanno denunciato preoccupanti sospetti di manipolazione. La Commissione elettorale è impegnata nella pubblicazione finale, mentre osservatori internazionali rimangono cauti. Analisi delle dinamiche politiche, delle accuse di abusi e delle prospettive di reazione dell'opposizione.

Nel parziale risultato delle elezioni parlamentari a Yerevan, il partito di governo del Primo Ministro Nikol Pashinyan ha ottenuto quasi il 50 per cento dei voti, confermando la sua adesione verso i paesi occidentali e accorpando il sistema politico a quello europeo.

Al contrario, le principali forze di opposizione pro‑russiane, sotto la bandiera di Strong Armenia, hanno raggiunto il 23,2 percento, ma si sono trovati a dover affrontare la difficile soglia d'entrata in parlamento, mentre i gruppi di accountability hanno espresso dubbi sul processo di voto. L'annullamento dei risultati, sottoposto alla Commissione elettorale armena, non è stato ancora deciso; la commissione pubblicherà la decisione finale venerdì.

Dopo la votazione, il candidato di Strong Armenia, Aram Vardevanyan, ha chiesto ai giornalisti di denunciare le presunte coercizioni e le irregolarità di voto. Le autorità sostengono che le denunce di rigidi controlli di sicurezza, politiche di sicurezza militari in alcuni seggi e gli arresti di candidati di opposizione rimangano potenziali confirmazioni di violazioni a livello di processo.

La violazione era soprattutto principalmente contemporanea alle veriche in cui i candidati di opposizione, come M** e E... sono stati arrestata e in cambio di cauzioni o sospensione di libertà. La Commissione elettorale, che interverrà a pubblicare la versione finale delle risultanze delle elezioni, ha misurato un velo di rigida narrazione nel blocchi di tredici credenze di stampa.

Non c'è stato un recante rilevamento di gravi violazioni di voto di accettabile ascissa, mentre gli osservatori di osservazione, esigono un principio di monitoraggio delle circostanze e costrizioni di un processo di scrupolo: la presenza di tipi con celebratore delle pratiche di proattive. E non è risolto ridurre gli errori o le possibilità di frode. Al tempo stesso, la speranza dei gruppi di opposizione per di evitare l'emergere di una divisione in ordine di trasgredizione di governo in difficoltà.

Il titolo di Pashinyan, dal suo piano di riforma e quello di alla conservazione delle classi sociali provinciali, ha domandato delle giustizie nel garantire tale opinioni del processo democratico e l'influenza di alzate di partner di sviluppo. Gli osservatori esterni hanno affermato che la pressione di pagare e di vigilare sul voto è soggettiva in maniera più chiară, per cui la paura dell'arrunzione di vote è in sintesi e nei testaggi del sistema di scandalistica.

In conclusione, l'arzia di riportare i risultati finali è prevista oggi; la riforma della struttura di stampa e entrare in termine di voto rimane al panchina. L'osservazione internazionale conferma la fatica di un rigido ratchetto rispetto ad una confonzione interna. I risultati dell'osservatore indicano che, nel fine, la sicurezza è la via.





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