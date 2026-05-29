Elezioni presidenziali in Colombia: polarizzazione tra continuità di sinistra e cambio di direzione di destra

I colombiani votano domenica nel primo turno delle presidenziali, divise tra il candidato di sinistra Ivan Cepeda, che promette pace e ampliamento dei programmi sociali, e i candidati di destra De La Espriella e Valencia, che puntano su sicurezza e riforme economiche. I sondaggi prevedono un ballottaggio il 21 giugno.

I colombiani si apprestano a votare domenica in quello che probabilmente sarà il primo turno delle elezioni presidenziali, in un contesto di profonda polarizzazione tra chi sostiene la continuità con il governo di sinistra e chi chiede un cambio di rotta per ristabilire sicurezza e crescita economica.

Il candidato della coalizione di sinistra Patto Storico, Ivan Cepeda, è in testa nei sondaggi grazie alle sue promesse di espandere i programmi sociali del presidente Gustavo Petro e di perseguire la pace con i gruppi armati illegali per porre fine a un conflitto interno che dura da sessant'anni, anche se si prevede che potrebbe incontrare difficoltà in un eventuale ballottaggio. Cepeda, filosofo di 63 anni e deputato dal 2010, ha proposto riforme fiscali per ampliare la base imponibile, introdurre tasse sul patrimonio e ridurre le esenzioni per le grandi aziende al fine di finanziare la spesa sociale, mostrandosi inoltre aperto alla possibilità di riscrivere la Costituzione su spinta della sinistra.

Il suo Background personale è segnato dalla morte del padre, leader comunista ucciso in un attacco paramilitare nel 1994. La destra, divisa, è guidata da due figure principali: l'imprenditore indipendente Abelardo De La Espriella, soprannominato "Il Tigre", e la senatrice Paloma Valencia, sostenuta dall'ex presidente Alvaro Uribe.

De La Espriella, 47 anni, outsider della politica, ha incentrato la campagna su sicurezza, riduzione del ruolo dello Stato e rilancio dell'economia, proponendo una risposta aggressiva a crimine, traffico di droga e gruppi armati, il rafforzamento delle forze armate, la costruzione di mega-carceri, tagli fiscali e la ripresa dei settori minerario e petrolifero. Valencia, 48 anni, avvocato e candidata del partito di destra Centro Democratico, ha anch'essa posto l'accento su sicurezza e ripresa economica, promettendo di combattere i gruppi armati illegali, interrompere gli sforzi di Petro per negoziare accordi di pace, tagliare le tasse alle imprese per stimolare l'occupazione e avviare riforme in sanità, giustizia e pensioni.

I candidati centristi, tra cui l'ex governatore di Antioquia Sergio Fajardo e l'ex sindaca di Bogotá Claudia Lopez, hanno perso terreno rispetto a elezioni precedenti. I sondaggi indicano che è improbabile che qualsiasi candidato raggiunga più del 50% dei voti domenica, il che significa che i primi due classificati accederanno al ballottaggio del 21 giugno.

Chiunque vinc si troverà ad affrontare sfide importanti, tra cui stabilizzare le finanze pubbliche della quarta economia più grande dell'America Latina, ridurre la povertà, contenere la violenza legata al conflitto interno e rispondere ai bisogni sociali. Più di 41 milioni di colombiani sono eleggibili per votare in seggi che apriranno alle 8 del mattino ora locale (1300 GMT) e chiuderanno otto ore dopo





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