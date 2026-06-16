Elezioni presidenziali in Colombia: sfide economiche e divisioni politiche per il prossimo governante

Alla vigilia del ballottaggio tra Abelardo De La Espriella e Ivan Cepeda, economisti e analisti mettono in luce le limitate opzioni di policy del futuro presidente, tra debito pubblico elevato, Congresso diviso e mercati cauti. Le proposte economiche dei due candidati sono opposte, con conseguenti reazioni differenziate dei mercati finanziari.

Le prossime elezioni presidenziali in Colombia , che si terranno domenica, vedranno contrapporsi il legale di destra Abelardo De La Espriella e il senatore di sinistra Ivan Cepeda , con piani economici nettamente divergenti per la quarta economia più grande dell'America Latina.

Economisti, responsabili politici e investitori avvertono che il prossimo presidente avrà uno spazio limitato per attuare la sua agenda economica, a causa di crescenti problemi fiscali e di un Congresso diviso che potrebbe rendere difficile l'approvazione di riforme economiche. I mercati finanziari tifano per De La Espriella, un outsider politico che ha promesso di ridurre le dimensioni dello Stato del 40%, ampliare la base imponibile e tagliare le tasse alle società per promuovere l'occupazione privata.

Inoltre, intende riavviare l'esplorazione petrolifera, consentire la fratturazione idraulica per quasi raddoppiare la produzione a 1,3 milioni di barili al giorno e assumere una linea più dura contro guerriglieri e gruppi criminali. Dopo il primo turno, in cui De La Espriella ha ottenuto il 43,7% contro il 40,9% di Cepeda, gli asset colombiani hanno registrato un rialzo, poiché gli investitori hanno visto nella vittoria del candidato di destra la probabilità di un allontanamento dalle politiche del presidente uscente Gustavo Petro, alleato di Cepeda.

Thys Louw, gestore di portafoglio reddito fisso mercati emergenti di Ninety One, ha dichiarato che il mercato ha già ampiamente scontato una vittoria di Abelardo, e un suo successo sarebbe considerato positivo per invertire i danni fiscali e di investimento dell'era Petro. Cepeda, invece, si impegna a deepening le riforme economiche e sociali di Petro, con focus sulla riduzione della povertà.

Propone di aumentare le tasse ai colombiani più ricchi e alle grandi aziende, mantenendo il divieto di nuove esplorazioni di petrolio e carbone, pur essendo aperto a gas e miniere. Ha invitato a un patto fiscale per evitare riforme impopolari. La ripresa post-COVID dell'economia colombiana ha fatto affidamento su consumo, salari e spesa pubblica, ma gli investimenti privati rimangono deboli e i settori petrolifero e minerario hanno perso slancio.

La crescita economica nel 2024 è stata del 2,6%, al di sotto della media pre-pandemia del 4%. Gli investimenti privati sono ancora sotto i livelli pre-COVID dopo una forte contrazione del 13,4% nel 2023, primo anno completo di Petro al potere.

Alejandro Cuadrado, capo strategia per l'America Latina e foreign exchange globale di BBVA, ha osservato che il peso locale ha già prezzato oltre la metà del suo potenziale rialzo, e potrebbe esserci una sopravvalutazione della capacità di De La Espriella di realizzare un aggiustamento fiscale, soprattutto vista la probabile limitata base congressuale. Il debito pubblico colombiano è circa il 60% del PIL.

Le agenzie di rating hanno declassato il rating sovrano lo scorso anno dopo la sospensione dei limiti di spesa e debito, con S&P e Fitch che hanno spinto la Colombia più a fondo nella zona junk. Secondo Juan Carlos Ramirez, capo del Comitato per la Regola Fiscale Autonoma (CARF), il nuovo presidente dovrà tagliare la spesa di 5,6 miliardi di dollari nel 2027 e di 20 miliardi in un mandato quadriennale, pari a quattro punti del PIL, per evitare il default.

Ramirez avverte che se la spesa continua a crescere e le entrate non migliorano, i debiti potrebbero diventare inesigibili. Fitch ha sottolineato che, sebbene la Colombia abbia una storia di riforme fiscali, una nuova riforma non è garantita: De La Espriella promette tagli fiscali, mentre Cepeda, pur favorevole ad aumentare le entrate, potrebbe incontrare difficoltà nel far approvare le riforme in un Congresso frammentato, come accaduto con Petro. I mercati potrebbero diventare più volatili in caso di elezioni contestate





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