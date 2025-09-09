Elezioni regionali: testa a testa in diverse regioni

Nuovi sondaggi rivelano la sfida ravvicinata tra i candidati alle prossime elezioni regionali in diverse regioni italiane, con le Marche, Calabria e Toscana tra le più combattute.

Le prossime elezioni regionali si promettono combattute, con sfide ravvicinate tra i principali candidati. Secondo i sondaggi dell'Istituto Noto, presentati nella prima puntata di Porta a Porta (RaiUno), Francesco Acquaroli (centrodestra) nelle Marche starebbe guadagnando il 49,5% del consensi, con un margine di soli due punti percentuali su Matteo Ricci , candidato del centrosinistra, fermo al 47%.

In Calabria, invece, il presidente uscente Roberto Occhiuto (centrodestra) si posiziona al 54%, con un notevole vantaggio sul candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, che si ferma al 45,5%. Infine, in Toscana, il presidente uscente Eugenio Giani (centrosinistra) sfiora il 57%, mentre Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, risulta al 39%. Questi risultati confermano le tendenza già evidenziate in precedenti indagini. \A livello specifico, un sondaggio BiDiMedia, svolto tra il 26 e il 29 agosto, vede Acquaroli con il 49,6% contro il 47,5% di Ricci. Nonostante la leggera distanza tra i due contendenti, la forbiche di +/- 3,1% lascia aperta la partita nelle Marche (dove si voterà il 28 e 29 settembre). Un sondaggio Emg Diferrent, invece, rivela uno scarto maggiore in Calabria. Il 60% degli intervistati sceglie Occhiuto, mentre il 37% indica Tridico. Le elezioni in Calabria si terranno il 5 e 6 ottobre, subito dopo Marche e Val d'Aosta, prime regioni a votare quest'autunno. Seguirà la Toscana il 12 e 13 ottobre. Al termine di ottobre, con grande probabilità si passerà alla fase di voto in Campania e Veneto





sole24ore / 🏆 1. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Elezioni Regionali Sondaggi Marche Calabria Toscana Acquaroli Ricci Occhiuto Tridico Giani Tomasi

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

De Martino, il video rubato e lo 007: il sospetto sullo «spione» in CalabriaL’investigatore privato: «Trovai chi ha diffuso il filmato, fuggì sulla spiaggia». Il sito basato a Tonga

Leggi di più »

«Mimmo Lucano è incandidabile»: escluso dalle liste di Avs per le Regionali in CalabriaDomenico «Mimmo» Lucano, europarlamentare e sindaco di Riace, era capolista di Avs in Calabria, ma è stato dichiarato incandidabile dalle commissioni elettorali dei Tribunali di Reggio Calabria e Cosenza a causa della legge Severino

Leggi di più »

Mimmo Lucano dichiarato incandidabile, escluso dalle liste di AvsLa decisione delle commissioni elettorali di Reggio Calabria e Cosenza (ANSA)

Leggi di più »

"Mimmo Lucano è incandidabile": non si potrà presentare alle elezioni in CalabriaL'europarlamentare ricadrebbe in una delle fattispecie della legge Severino: "Faremo ricorso"

Leggi di più »

Mimmo Lucano incandidabile per le elezioni regionali in Calabria: escluso da liste AvsLa decisione arriva dai tribunali di Reggio Calabria e di Cosenza in applicazione della legge Severino: sul sindaco di Riace pende infatti la condanna a 18 mesi per falso nel processo 'Xenia'. I legali hanno già presentato ricorso.

Leggi di più »

Elezioni regionali 2025, i sondaggi. Chi è avanti in Toscana, Marche e CalabriaNella prima puntata della stagione di Porta a saranno trasmessi i rilevamenti realizzati dall’Istituto Noto

Leggi di più »