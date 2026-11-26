Gli elettori madrileni nel quartiere Salamanca puntano su Feijóo per porre fine al governo di Pedro Sánchez, valorizzando l'esperienza amministrativa del leader popolare.

La capitale spagnola trema in anticipo per il grande appuntamento delle elezioni politiche fissate per il 29 novembre. Nel distretto di Salamanca, il centro storico del consenso del Partido Popular, l'aria è carica di attesa e malcontento verso l'amministrazione uscente. La maggior parte degli elettori in questa zona benestante nutre un desiderio unificante: porre fine al governo del premier socialista Pedro Sánchez, percepito come inadeguato rispetto alle sfide attuali.

Il consenso del Partido Popular a Madrid

I dati elettorali confermano il forte legame tra i quartieri abbienti della capitale e la destra conservatrice. Alle politiche del 2023, il Partido Popular ha ottenuto il 57,5% dei voti esclusivamente nel distretto di Salamanca. Sommando i consensi ottenuti da Vox, si raggiunge una quota superiore a tre elettori su due abitanti. Questa geografia elettorale presenta una peculiarità rara in Europa, dove le città e i partiti progressisti solitamente conquistano le fasce di popolazione urbana più istruite.

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Il quartiere Salamanca, nato nel XIX secolo su iniziativa del marchese José de Salamanca, rimane un'enclave di ricchezza. Il reddito medio annuo netto sfiora i 30mila euro, una cifra circa diecimila euro superiore alla media nazionale. Le luminarie natalizie adornano già i viali tra calle de Serrano e calle de Velázquez, mentre le boutique e i caffè di lusso riflettono uno stile di vita lontano dalle preoccupazioni economiche di gran parte del paese.

L'esperienza amministrativa di Alberto Núñez Feijóo

Il leader del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha basato la sua campagna elettorale sull'esperienza pratica e gestionale. Sessantacinque anni, cresciuto nel piccolo paese galiziano di Os Peares, il politico ha trascorso decenni nella pubblica amministrazione. Ha lavorato nel settore sanitario, ha diretto il servizio postale nazionale e ha governato la Galizia dal 2009 al 2022, vincendo quattro elezioni consecutive con la maggioranza assoluta.

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Feijóo si definisce apertamente un politologo analogico e ammette di non possedere il carisma mediatico di Pedro Sánchez o l'energia popolare di Santiago Abascal, leader di Vox. Durante un comizio a Santiago de Compostela il 14 novembre, ha dichiarato: La Spagna ha bisogno di esperienza e io ce l'ho: si chiama Galizia. La sua mancanza di fluente padronanza dell'inglese è vista dai suoi sostenitori come un dettaglio marginale rispetto alla capacità di gestire le risorse interne.

Le aspettative degli elettori madrileni

Nelle sale da caffè del quartiere, come La Martinuca, dove una tortilla costa 20 euro, gli elettori esprimono la loro fiducia nel Partito Popolare. Natalia ed Esperanza, entrambe ventinovenne, confermano il voto per Feijóo citando la necessità di una gestione competente. Natalia ritiene che il Partito Popolare sia il partito meno dannoso per la società spagnola in questo momento, promettendo investimenti mirati nella sanità e nei trasporti pubblici.

Le critiche verso l'attuale premier socialista Pedro Sánchez sono feroci e specifiche. Esperanza, lavoratrice autonoma nel settore artistico, denuncia un peso fiscale insostenibile e una spesa pubblica troppo elevata. Inoltre, rimprovera al governo centrale di non aver mantenuto la promessa di costruire case popolari, costringendo anche professionisti qualificati come i medici a vivere in condizioni precarie, talvolta nei camper.

La sfida economica e sociale in vista del voto

Il malcontento riguardante il costo della vita e la disponibilità abitativa rappresenta il motore principale del consenso opposto al governo. Gli elettori intervistati faticano a comprendere il sostegno di molti giovani a Sánchez, nonostante le proteste di piazza contro l'inflazione. La percezione diffusa è che il premier socialista non abbia agito efficacemente per migliorare le condizioni di vita delle nuove generazioni, lasciando aperta la porta a un cambio di direzione politica nel prossimo futuro.