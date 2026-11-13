Elezioni Spagna 2024: Sondaggi Destra, Sanchez Ribalta Crisi Casa e Voto Donne

Le urne il 29 novembre decidono il futuro politico spagnolo. I sondaggi favoriscono Pp e Vox, ma Pedro Sanchez punta su diritti e crisi abitativa per il sorpasso.

Il Partito Socialista Operaio Spagnolo di Pedro Sanchez affronta le elezioni anticipate del 29 novembre in un clima di profonda tensione politica e sociale. Una mobilitazione di cinque milioni di persone ha paralizzato trasporti e porti, segnalando un malcontento diffuso contro il costo della vita e la crisi abitativa. Il Paese si trova spaccato tra chi auspica la fine dell'ottavo anno di governo socialista e chi teme l'ingresso dell'estrema destra alla Moncloa.

Sondaggi Destra Dominano Mercato Elettorale

I principali sondaggi elettorali indicano una possibile maggioranza assoluta per una coalizione di destra composta dal Partito Popolare di Alberto Feijóo e da Vox di Santiago Abascal. La rilevazione di 40dB attribuisce ai Popolari il 31,5% dei voti e 126 seggi, mentre Vox raggiungerebbe l'18,8% con 64 deputati. Insieme supererebbero i 176 seggi necessari per governare, arrivando a quota 190.

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Anche lo studio Sigma Dos per El Mundo stima una maggioranza di destra tra 189 e 202 seggi. Vox guadagna terreno sottraendo circa un quinto degli elettori del 2023 ai Popolari, un milione e mezzo di voti. Per governare, Feijóo necessita del sostegno decisivo di Abascal, con i Socialisti fermi al 29,4% e 118 seggi secondo queste stime.

Crisi Abitative e Strategie Politiche Concorrenti

La mobilitazione dell'11 novembre ha evidenziato la radice del malcontento: gli affitti sono aumentati dell'80% negli ultimi dieci anni. Sanchez cerca di recuperare consensi sostenendo le ragioni degli scioperanti, mentre Pp e Vox accusano i sindacati di campagna elettorale. Il Congresso ha approvato misure contro gli sfratti, respingendo la proroga automatica dei contratti di affitto.

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Feijóo propone l'eliminazione del ministero della Casa, un'offerta che i Socialisti usano per contestare le priorità dell'opposizione durante la protesta sugli affitti. Il premier punta a dimostrare la capacità del governo di dare risposte concrete alla crisi immobiliare, ripercorrendo le strade politiche già intraprese nel recente passato.

Voto Donne e Differenze Generazionali Strategiche

Il leader socialista sceglie Siviglia per il primo comizio, accompagnato dalla moglie Begoña Gómez. La strategia si basa sul voto delle donne, decisivo nel 2023, chiedendo altri quattro anni per difendere i diritti conquistati. Sanchez invita le elettrici a sostenere la continuità del governo per proteggere le conquiste sociali recenti.

Alberto Feijóo punta invece sugli elettori tra 18 e 30 anni, una fascia competitiva con Vox. Il leader popolare ha partecipato al podcast di Jordi Wild, rispondendo alle polemiche con una dichiarazione diretta sulla sua capacità di governare senza insultare in nessuna lingua. Questa mossa mira a riconquistare il consenso giovanile perdendo.

Politica Estera e Possibile Rimonta Socialista

Sanchez usa la diplomazia per mettere in guardia contro l'ascesa dell'estrema destra e il nazionalismo aggressivo. Il premier avverte che le forze di destra promuovono la competizione anziché la cooperazione, indebolendo le istituzioni internazionali. Accoglierà il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, sperando di ripetere il sorpasso elettorale del 2023.

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Un sondaggio del Centro Pubblico di Ricerche Sociologiche offre uno scenario opposto, con il Psoe al 33,3% e il Pp al 25,5%. Questa previsione lascia aperta la possibilità di una rimonta socialista nelle ultime due settimane. A sedici giorni dal voto, la partita non è ancora chiusa e ogni voto conta per il destino istituzionale del Regno di Spagna.