Exit poll e dati storici confermano la vittoria della destra in Spagna. Feijóo e Vox superano i 176 seggi necessari per governare dopo otto anni di socialista Sánchez.

Le urne si sono chiuse in Spagna con un esito politico senza precedenti che vede la destra consolidare il suo potere. I primi exit poll delle televisioni spagnole assegnano al Partito Popolare guidato da Alberto Núñez Feijóo e all'alleanza con Vox la maggioranza assoluta in Parlamento. Questo risultato netto interrompe otto anni di amministrazione guidata dal Partito socialista spagnolo sotto la leadership di Pedro Sánchez.

Exit Poll e Maggioranza Parlamentare

La televisione spagnola Rteve ha diffuso dati preliminari che indicano una vittoria netta per la coalizione di governo futura. Il Partito Popolare avrebbe ottenuto tra 129 e 134 seggi, raccogliendo il 32,2 per cento dei voti. Nello stesso tempo, Vox avrebbe guadagnato dai 44 ai 48 seggi, assicurandosi il 16,2 per cento delle preferenze. In uno scenario a loro sfavorevole, la somma dei due partiti raggiungerebbe 175 seggi, uno in meno della soglia minima. Tuttavia, in tutti gli altri scenari analizzati, la coalizione supera i 176 scranni necessari per la maggioranza assoluta in entrambe le camere.

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Record Storico di Partecipazione Elettorale

L'affluenza alle urne ha raggiunto livelli mai visti prima nella storia recente delle elezioni politiche spagnole. Alle 18:00, oltre il 68 per cento dell'elettorato aveva già votato. Questo dato rappresenta un incremento record di 14,8 punti percentuali rispetto alla partecipazione del 53,13 per cento registrata alla stessa ora durante le elezioni anticipate del luglio 2023. In totale, 38.616.949 cittadini sono stati chiamati a rinnovare i 350 seggi del Congresso dei deputati e i 209 seggi del Senato. Il nuovo Parlamento avrà poi il compito di scegliere il presidente del governo per i prossimi quattro anni.

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Posizioni degli Attori Politici e Controversie

Nonostante la serie di scandali giudiziari, le tragedie ferroviarie e la gestione delle crisi migratorie, Pedro Sánchez non ha visto crollare il suo consenso nei sondaggi fino all'ultimo momento. Il Partito socialista spagnolo si è trovato in una situazione di stallo tecnico con il Partito Popolare, come evidenziato da alcuni sondaggi di El País. Dal canto suo, Alberto Núñez Feijóo ha attaccato la leader della coalizione di sinistra Frente Amplio, Ada Colau, durante un dibattito televisivo. Feijóo ha accusato la ex sindaca di Barcellona di essere rimasta in silenzio durante la tragedia alluvionale di Valencia dell'autunno 2024, che ha causato 242 morti. Colau ha risposto chiedendo rispetto, spostando l'attenzione sul tono del suo interlocutore.

Prossimi Passi e Impatto sul Governo

I risultati provvisori saranno comunicati alle 22:30 presso il Centro nazionale di diffusione dei dati elettorali, situato nel complesso fieristico Ifema a Madrid. La comunicazione sarà curata dalla ministra portavoce del governo Elma Saiz e dal ministro dell'Interno Fernando Grande Marlaska. La vittoria di Feijóo e Vox potrebbe lasciare Pedro Sánchez isolato politicamente, poiché il Partito socialista non dispone di alleati sufficientemente forti per formare un governo alternativo. La coalizione di sinistra Frente Amplio, che ha ottenuto tra il 5,7 per cento e i 10-11 seggi secondo gli exit poll, non potrà sbloccare la situazione. Il nuovo quadro politico costringerà a una transizione di potere che cambierà radicalmente l'assetto legislativo spagnolo per il prossimo quadriennio.