38 milioni di spagnoli votano oggi per eleggere 350 deputati e 209 senatori. Il risultato definisce il futuro progressista europeo e il governo di Madrid.

Trentotto milioni di cittadini spagnoli sono chiamati alle urne dalle prime ore della mattina per eleggere 350 deputati e 209 senatori. Questo scrutinio rappresenta un potenziale spartiacque decisivo per il Paese iberico e potrebbe avere ripercussioni significative sull'intero contesto politico europeo. La sopravvivenza politica del premier uscente Pedro Sanchez dipende dalla capacità di resistere a una pressione elettorale senza precedenti.

Il meccanismo delle coalizioni e i sondaggi

Le ultime inchieste pre-voto indicano un testa a testa serrato tra il Partito Popolare di Alberto Nunez Feijoo e il Partito Socialista Operaio Spagnolo di Pedro Sanchez. Il Partito Popolare dovrebbe superare il 31% dei consensi, posizionandosi come primo partito ma senza una maggioranza assoluta per governare da solo. La differenza cruciale risiede nelle coalizioni, poiché il Partito Popolare può contare sull'alleato Vox, che sembra in grado di superare il 17% dei voti.

Also read Spagna elezioni e Nvidia: il futuro dell'Unione Europea

Il centrosinistra affronta sfide maggiori con alleati meno solidi. I sondaggi indicano che Izquierda Unida e Podemos ottengono rispettivamente il 5,7% e poco più dell'1% dei consensi. Tuttavia, un'analisi isolata del centro Cis dà i socialisti in vantaggio con il 34,4% dei voti, ponendo i popolari al di sotto del 25%. Secondo questa lettura, la sinistra unita, con il sostegno dei partiti indipendentisti baschi e catalani, potrebbe riconquistare la maggioranza parlamentare.

Posizioni delle parti e accuse di corruzione

Alberto Nunez Feijoo e Santiago Abascal hanno puntato fortemente sul tema della corruzione per minare il consenso del premier socialista. Il governo Sanchez è arrivato al voto logorato da scandali giudiziari che hanno coinvolto il partito e la cerchia più ristretta del premier. Feijoo ha scelto di trascorrere la vigilia del voto a Ceuta, nella frontiera con il Marocco, compiendo la sesta visita dal mese di luglio per sottolineare l'emergenza migratoria.

Advertisement

Il leader popolare ha evitato eventi pubblici per rispettare il silenzio elettorale, ma la presenza a Ceuta è un segnale chiaro sull'importanza del confine. Santiago Abascal ha ribadito nel suo programma la volontà di imporre forti limitazioni agli ingressi nel Paese. Il bilancio dei morti arrivati a El Hierro su un barcone è salito a 14, acuendo le tensioni sociali e politiche sulla gestione delle frontiere.

Impatto reale e prossimi passi politici

Se il premier socialista dovesse resistere, il risultato confermerebbe Madrid come ultimo baluardo del progressismo europeo. Una vittoria del centrodestra porterebbe il partito di Santiago Abascal all'interno del governo per la prima volta. Questo scenario trasformerebbe profondamente l'orientamento politico nazionale, allontanandosi dalle politiche attuali.

Pedro Sanchez sfida il pessimismo dei sondaggi citando i risultati in economia e le scelte in politica estera. Il leader socialista ricorda la sua sfida a Donald Trump e Benjamin Netanyahu come prove di forza diplomatica. Nonostante ciò, il governo affronta tre crisi durissime: quella abitativa, quella dei trasporti a causa del disastro ferroviario di Urda e quella di Ceuta. Il voto di oggi definirà se queste sfide possono essere gestite o se porteranno a un cambio radicale di rotta.