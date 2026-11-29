L'affluenza alle elezioni spagnole ha raggiunto il 68,1% domenica sera. Pedro Sánchez spera in un picco al 75% per vincere, mentre PP e Vox cercano i 176 seggi.

Madrid, 29 novembre 2026. L'affluenza alle urne per le elezioni parlamentari spagnole ha toccato il 68,1% entro le ore 18:00 locali di domenica, segnando un netto incremento rispetto alle precedenti consultazioni nazionali. Secondo i dati preliminari diffusi dal Ministero dell'Interno spagnolo, questo risultato supera ampiamente il 53,1% registrato nello stesso orario durante il voto tenutosi nel luglio 2023.

Obiettivo 75% per Sánchez e il Partito Socialista

Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, leader del Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) e candidato alla rielezione, ha indicato l'obiettivo cruciale di superare il 75% di affluenza per consolidare una maggioranza progressista. Sánchez ha lavorato intensamente per mobilitare l'elettorato di sinistra, sottolineando come una partecipazione massiccia sia la chiave per ottenere un solido mandato parlamentare che consenta di governare con stabilità.

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La strategia di mobilitazione del socialista si basa sulla convinzione che un turn-out elevato favorisca le formazioni di centro-sinistra, differenziandosi significativamente dalle dinamiche delle scorse elezioni. L'attuale andamento delle percentuali di partecipazione indica un crescente interesse dei cittadini per questa decisiva tornata elettorale, che determinerà la composizione delle Camere per i prossimi anni.

PP e Vox inseguono la soglia dei 176 seggi

Parallelamente agli sforzi del governo uscente, l'opposizione conservatrice e quella di estrema destra lavorano per raggiungere il numero minimo di 176 seggi necessario per formare un governo. Quasi tutti i sondaggi pre-elettorali evidenziavano la probabilità che il Partito Popolare (PP), guidato da una leadership conservatrice, e Vox, il partito di estrema destra, raggiungessero insieme tale soglia critica, aprendo la via a un cambio di rotta politico.

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I sondaggi avevano indicato chiaramente come l'alleanza tra il Partito Popolare e Vox rappresentasse la forza più probabile per superare la maggioranza assoluta del Parlamento spagnolo. Questa dinamica elettorale riflette una polarizzazione dell'elettorato che costringe entrambe le macro-alleanze a un'azione di campagna serrata nelle ultime ore di votazione per convincere gli elettori indecisi.

Confronto con i dati storici del 2023

Il contesto attuale mostra un cambiamento significativo nelle abitudini di voto rispetto al luglio 2023, quando l'affluenza finale si attestò al 66,6%. Il precedente governo, formato dopo un'elezione in cui il Partito Popolare ottenne il maggior numero di voti, non riuscì però ad assicurarsi il sostegno parlamentare sufficiente per insediarsi, creando un periodo di stallo politico prolungato che ha caratterizzato la legislatura recente.

La differenza tra il 53,1% di inizio giornata nel 2023 e il 68,1% di oggi evidenzia una maggiore partecipazione degli elettori in questa specifica fase elettorale. Questo aumento del 15 punti percentuali in un lasso di tempo comparabile suggerisce che la posta in gioco percepita dagli spagnoli sia particolarmente alta, influenzando direttamente le dinamiche di voto nelle ultime ore prima della chiusura dei seggi.

Impatto reale sui risultati parlamentari

La determinazione dell'esito finale dipenderà quindi dalla capacità di ciascuna formazione politica di convertire la propria base elettorale in seggi alla Corte Generale. La soglia dei 176 seggi rimane il baricentro attorno al quale ruoteranno tutte le trattative post-voto e la formazione della prossima esecutivo spagnolo, con il Partito Socialista che punta sull'entusiasmo della base e l'opposizione che conta sulla consistenza dei suoi tradizionali sostenitori.

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I dati ufficiali definitivi verranno elaborati nel corso della giornata di lunedì, confermando o meno le proiezioni sui singoli seggi assegnati. La comunità internazionale e i mercati europei osservano con attenzione lo sviluppo di questa competizione, che definirà l'orientamento politico della Spagna e il suo ruolo nelle istituzioni europee per il quinquennio appena iniziato.