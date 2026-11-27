Analisi dei programmi elettorali di Sanchez, Feijoo e Abascal per le elezioni spagnole del 2 novembre 2026 su economia, casa e confini.

Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez si candida per un quarto mandato nelle elezioni generali anticipate che si terranno domenica, con i sondaggi che indicano una possibile fine dell'attuale regola di otto anni guidata dalla sinistra. La campagna elettorale è stata accelerata dalle proteste nazionali innescate dall'espulsione di un inquilino anziano a settembre, in un contesto di crisi dell'accessibilità abitativa dovuta ai prezzi alle stelle delle case e degli affitti. I principali contendenti includono il Partito Popolare di opposizione guidato da Alberto Nuñez Feijoo, l'alleanza di sinistra Frente Amplio rappresentata da Ada Colau e il partito di estrema destra Vox, il cui leader è Santiago Abascal. I elettori dovranno decidere tra proposte contrastanti su temi cruciali come l'immigrazione, il fisco e la transizione ecologica, in un panorama politico frammentato che vede la possibilità di un cambio di ciclo dopo la lunga esperienza di governo socialista.

Proposte abitative: differenze tra PSOE, PP e Vox

La questione abitativa rappresenta il cuore del contendere elettorale, con tre visioni radicalmente diverse presentate dai partiti principali per risolvere la crisi del mercato immobiliare spagnolo. Il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) di Pedro Sanchez propone la costruzione di 100.000 case pubbliche accessibili, mobilitando terreni pubblici per la costruzione e offrendo prestiti senza interessi fino a 50.000 euro ai primi acquirenti, oltre a sospendere le espulsioni degli inquilini vulnerabili. Il Partito Popolare (PP) di Alberto Nuñez Feijoo punta invece sulla costruzione di un milione di nuove case, con una nuova legge per mobilitare terreni pubblici e privati, l'abolizione della recente Legge sull'Abitazione che regolava i prezzi degli affitti e la priorità per i cittadini spagnoli, promettendo anche lo sgombero degli sfollati entro 24 ore e sconti fiscali per i primi acquirenti. Vox di Santiago Abascal propone riforme delle leggi fondiarie per potenziare le costruzioni, garanzie ipotecarie per i primi acquirenti, sconti fiscali per l'acquisto della prima casa e lo sgombero immediato degli sfollati, con un focus forte sulla sicurezza degli insediamenti illegali e sulla regolamentazione del mercato libero.

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Immigrazione e confini: openness vs controllo stretto

L'immigrazione è un altro punto di rottura fondamentale, evidenziato dall'attraversamento massiccio di migranti nell'enclave nordafricana di Ceuta a luglio, che ha spinto i partiti a delineare strategie opposte. La posizione del governo di Pedro Sanchez è tradizionalmente favorevole all'immigrazione, proponendo l'espansione dei percorsi legali per vivere e lavorare in Spagna, quote annuali di visti di lavoro collegate alle carenze del mercato del lavoro, e investimenti di 500 milioni di euro in programmi di integrazione dei migranti e cittadinanza, rafforzando l'asilo e combattendo i crimini d'odio. Al contrario, il Partito Popolare di Alberto Nuñez Feijoo chiede di rafforzare i controlli alle frontiere, restringere i requisiti per i permessi di soggiorno e migliorare l'asilo, mentre Vox di Santiago Abascal propone di bandire i programmi di regolarizzazione di massa, porre fine ai benefici pubblici per i migranti irregolari, deportare i stranieri condannati e accelerare i rimpatri, anche verso paesi terzi, adottando una linea dura contro l'immigrazione irregolare e sostenendo una gestione più severa dei confini nazionali.

Tassazione e costi della vita: alleggerimento vs tassazione sui grandi profitti

Le famiglie spagnole affrontano alti costi della vita e prezzi delle case elevati, portando i partiti a presentare modelli fiscali contrastanti. Il PSOE di Pedro Sanchez mantiene l'esenzione fiscale per i redditi bassi, introduce nuove tasse sulle grandi aziende tecnologiche e sui viaggi di lusso ad alta intensità di carbonio, e combina sollievo mirato con tasse sui profitti eccezionali per banche e compagnie energetiche. Il Partito Popolare di Alberto Nuñez Feijoo propone di tagliare le tasse sulle società e sui redditi per i bassi e medi redditi, indicizzare le fasce fiscali all'inflazione ed esentare dall'IVA i lavoratori autonomi con guadagni inferiori a 85.000 euro. Vox di Santiago Abascal, dal canto suo, punta su tagli generali delle tasse sul reddito, sulle società e sull'energia, con ulteriori benefici per le famiglie, favorendo un modello di riduzione del carico fiscale generale piuttosto che interventi mirati o tassazioni correttive.

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Transizione ecologica, nucleare e risorse idriche

Le differenze si estendono anche alla politica ambientale, con dibattiti intensi su energia nucleare, rinnovabili e scarsità d'acqua, aggravati da incendi più frequenti, temperature marine record e scrutinio sui data center. Il PSOE di Pedro Sanchez intende mantenere la fase-out nucleare del 2035, accelerare le rinnovabili fino all'81% della generazione elettrica entro il 2030, richiedendo l'uso di energia rinnovabile per i data center, e migliorare la resilienza a siccità e inondazioni attraverso desalinizzazione, riutilizzo dell'acqua e modernizzazione dell'irrigazione. Il Partito Popolare di Alberto Nuñez Feijoo propone di estendere la vita operativa degli impianti nucleari esistenti, abolire le nuove regole per i data center, collegare i bacini idrografici, modernizzare l'irrigazione e espandere le infrastrutture idriche attraverso un patto nazionale sull'acqua, mantenendo una posizione più aperta al nucleare come fonte stabile. Vox di Santiago Abascal vuole cancellare il piano di chiusura nucleare, costruire nuovi reattori negli siti nucleari esistenti, frenare i progetti su larga scala di solare ed eolico, investire in infrastrutture idriche, desalinizzazione e aggiornamenti dell'irrigazione attraverso un patto nazionale sull'acqua, enfatizzando la sicurezza energetica e la gestione autonoma delle risorse.

Politica estera e relazioni internazionali

Sebbene la politica estera abbia ricevuto meno attenzione rispetto ai temi interni, i partiti manifestano differenze su multilateralismo e legami con vicini chiave come Gran Bretagna, Marocco e Algeria. La campagna elettorale si concentra prevalentemente su questioni domestiche come la casa, l'immigrazione e l'economia, ma le posizioni internazionali rimangono un fattore sottinteso che potrebbe influenzare le alleanze future e la stabilità regionale. Le elezioni del novembre 2026, con il voto previsto per domenica, segneranno un punto di svolta cruciale per la Spagna, con Pedro Sanchez che cerca di mantenere la guida di un governo di sinistra in un contesto di cambiamento delle preferenze elettorali.

Prossimi passaggi e calendario elettorale

Il dibattito televisivo si è tenuto a Madrid il 26 novembre 2026, con tutti i principali candidati presenti per delineare le loro piattaforme prima del voto. Le elezioni generali sono fissate per domenica, con i risultati che potrebbero determinare la fine di otto anni di regola di sinistra e l'ascesa di nuove coalizioni politiche. I partiti continueranno a mobilitare i loro sostenitori nei giorni finali, con focus su temi di impatto immediato come l'affidabilità abitativa e i costi della vita per le famiglie spagnole.