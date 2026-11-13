Elezioni Spagna: Sanchez lotta per voti dopo crisi abilitativa e scioperi

Le elezioni in Spagna del 29 novembre 2026 sono minacciate da scioperi e proteste. Il Primo Ministro Pedro Sanchez affronta malcontento crescente su case e sanità.

Le elezioni generali in Spagna fissate per il 29 novembre 2026 si trovano al centro di una profonda crisi politica e sociale. Il Primo Ministro Pedro Sanchez, leader del Partito Socialista Operaio Spagnolo, sta affrontando un'ondata di insoddisfazione che rischia di erodere il suo sostegno elettorale.

Insoddisfazione per la crisi abitativa e sociale

La morte di Maricarmen Abascal, una donna di 87 anni sfrattata a settembre, ha innescato una spirale di proteste che hanno portato milioni di cittadini nelle piazze. Uno sciopero generale ha mobilitato oltre 3 milioni di persone, dimostrando quanto il tema dell'accesso alla casa sia sentito dalla popolazione.

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Maria Torrena Perez, una maestra di 40 anni presente a una marcia a Madrid, ha espresso chiaramente il dolore collettivo. Ha dichiarato che i cittadini sono stanchi delle politiche attuali e chiedono un sistema educativo e sanitario di qualità, oltre ad alloggi decenti.

Declino del consenso e rischi per il governo

I sondaggi indicano che il sostegno al Partito Socialista di Sanchez si è attestato tra il 26% e il 29%, livelli registrati prima dell'annuncio delle elezioni anticipate. Questo risultato non garantisce una maggioranza stabile per il governo uscente, creando un vuoto di potere potenziale.

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Senza un'improvvisa inversione di rotta nei prossimi giorni, l'alleanza tra il Partito Popolare conservatore e il partito di estrema destra Vox appare come l'esito più probabile per la formazione del nuovo governo nazionale.

Reazioni delle frange estreme della sinistra

La narrazione del male minore sta perdendo forza tra i elettori progressisti. Mario Aguiriano, portavoce del Movimento Socialista studentesco, ha definito il governo di Sanchez come un regime di regressione lenta. Ha chiesto agli elettori di non farsi ingannare dalle campagne elettorali.

Anche Tesh Sidi, legislatrice vicina alle posizioni di estrema sinistra, ha invitato gli elettori a scegliere il suo partito Fronte Ampio. Ha sostenuto che i progressisti non saranno più ingannati dalle dichiarazioni di Sanchez, che si definisce l'equivalente di Che Guevara a sinistra.

Fattori politici e conseguenze economiche

Oltre alla crisi abitativa, il consenso di Sanchez è stato indebolito da due incidenti ferroviari mortali e da condanne per corruzione ai vertici del suo partito. L'arrivo di un numero elevato di migranti a Ceuta ha ulteriormente complicato lo scenario politico e sociale.

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Le trattative per unire le forze della sinistra si sono rotte lo scorso mese. Di conseguenza, molti elettori deludenti considerano l'astensione o il voto per partiti minori come alternative valide. Alicia del Rio, portavoce dell'Unione degli Inquilini, ha sottolineato che il voto da solo non è sufficiente senza una pressione popolare continua.

Strategie elettorali e scenari futuri

Sanchez sta cercando di mobilitare gli elettori tattici utilizzando la strategia del tutto rosso nei collegi elettorali competitivi. Questa mossa mira a sfruttare il sistema elettorale spagnolo che svantaggia i partiti più piccoli in alcune province chiave.

Le proteste in Spagna riflettono un malessere più ampio diffuso in Europa, dal Portogallo alla Serbia. I movimenti sociali stanno dimostrando che la strada elettorale tradizionale potrebbe non essere l'unico mezzo per ottenere cambiamenti concreti nella vita dei cittadini.