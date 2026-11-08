Elezioni Sudafrica: ANC in crisi, DA e uMkhonto weSizwe guadagnano terreno

I risultati preliminari confermano il calo dell'ANC alle comunali. Con il 31% contro il 25% della DA, il Sudafrica affronta complessi negoziati di coalizione.

Le elezioni comunali del Capo Occidentale e del Gauteng hanno segnato una svolta politica significativa nel Sudafrica post-apartheid. I risultati quasi definitivi del 8 novembre 2026 confermano il declino storico dell' African National Congress (ANC), il partito che ha guidato la nazione dalla transizione democratica degli anni Novanta. Questa sconfitta elettorale rappresenta un punto di rottura per la classe politica sudafricana, costringendo le formazioni tradizionali a ridefinire le loro strategie di alleanza.

ANC subisce un duro colpo nelle elezioni

Con il 99% dei voti scrutinati, l'African National Congress ha registrato il 31% delle preferenze, perdendo terreno in modo consistente rispetto alle consultazioni precedenti. Questo risultato è stato descritto come un colpo severo alla base elettorale del partito, che da oltre un quarto di secolo ha monopolizzato il potere politico. La perdita di consensi si riflette in modo particolare nelle grandi aree urbane e nei centri economici principali del paese.

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La crisi interna dell'ANC è stata riconosciuta apertamente dal Segretario Generale Fikile Mbalula, che ha definito i numeri del voto come "catastrofici" per l'organizzazione. Mbalula ha chiarito che il partito non cercherà incarichi di potere a tutti i costi durante le successive trattative di coalizione. La sua dichiarazione ha sottolineato la necessità di un processo di autoanalisi piuttosto che un approccio opportunistico alla formazione dei governi locali.

Alleanza Democratica e uMkhonto weSizwe avanzano

L'Alleanza Democratica (DA) si conferma il principale concorrente dell'ANC, raccogliendo il 25% a livello nazionale. Questo risultato posiziona il partito come la forza di opposizione più solida e strutturata nel panorama politico sudafricano. La DA ha espresso la volontà di avviare discussioni con formazioni che condividano i principi di trasparenza, lotta alla corruzione e stato di diritto.

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Nella città di Johannesburg, l'Alleanza Democratica ha ottenuto un risultato particolarmente positivo, raggiungendo circa il 35% dei voti. Questo dato supera ampiamente il 20% ottenuto dall'ANC nella stessa metropoli, che è il principale centro commerciale del Sudafrica. La vittoria locale apre la strada alla veterana del partito Helen Zille per una possibile nomina a sindaco, a patto che vengano raggiunti gli accordi necessari.

Helen Zille ha condotto una campagna elettorale focalizzata su temi pragmatici di gestione urbana, come la riparazione delle buche stradali e delle condutture idriche. La sua proposta politica riscontra consensi in un'area metropolitana che ha sofferto a lungo di carenze infrastrutturali. Il successo del DA a Johannesburg potrebbe fungere da modello per altre grandi città del paese.

La terza forza: uMkhonto weSizwe

Il partito uMkhonto weSizwe, fondato dall'ex presidente Jacob Zuma, ha ottenuto circa il 10% dei voti a livello nazionale, classificandosi al terzo posto. Questa performance consolida la presenza di una forza politica alternativa che critica sia l'ANC che la DA. La nascita di questa terza via indica una frammentazione del voto che complica ulteriormente il quadro delle maggioranze.

La frammentazione del voto tra centinaia di partiti minori rende necessaria la costruzione di amministrazioni di coalizione in quasi tutte le città principali. Nessun partito ha superato la soglia del 50% delle preferenze in molte località, inclusa la capitale economica Johannesburg. Questa dinamica obbliga i partiti maggiori a cercare partner con cui condividere il potere esecutivo locale.

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Negoziati di coalizione e sfide future

I prossimi mesi saranno cruciali per determinare la composizione dei governi municipali in tutto il Sudafrica. Le trattative tra l'ANC, la DA e le altre formazioni politiche richiederanno complesse alleanze per garantire la stabilità amministrativa. La natura decentralizzata del potere locale rende ogni accordo specifico e dipendente dalle dinamiche territoriali.

Le carenze nei servizi di base, come l'approvvigionamento idrico e l'energia elettrica, sono indicate come le cause principali del calo elettorale dell'ANC negli ultimi quindici anni. La capacità di queste nuove amministrazioni di coalizione di fornire servizi efficienti determinerà la loro durata nel tempo. I cittadini sudafricani attendono con attenzione le decisioni che definiranno il futuro governance locale per i prossimi cinque anni.