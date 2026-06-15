Elezioni suppletive a Makerfield: Andy Burnham in vantaggio grazie alla divisione del voto dei partiti populist di destra

Il sindaco della Grande Manchester e candidato laburista Andy Burnham si trova in una posizione di vantaggio per le elezioni suppletive di Makerfield, grazie alla divisione del voto tra due partiti populist di destra. Le elezioni sono in corso per diventare una delle più importanti e decisive della storia politica britannica moderna.

Il sindaco della Grande Manchester e candidato laburista Andy Burnham è alle prese con la campagna elettorale per le elezioni suppletive di Makerfield, in vista della vittoria del primo ministro Keir Starmer per la leadership del paese.

Se Burnham vincerà l'elezione di giovedì, la sconfitta potrebbe avere meno a che fare con la sua propria popolarità che con la divisione del voto tra due partiti populist di destra che si contendono il voto. Le elezioni sono in corso per diventare una delle più importanti e decisive della storia politica britannica moderna. I 77.000 elettori che vivono a Makerfield, nel nord dell'Inghilterra, potrebbero decidere l'identità del primo ministro che governerà quasi 70 milioni di persone.

Gli ultimi sondaggi di opinione mostrano che Burnham, attualmente sindaco del Labour Party che governa la Grande Manchester, potrebbe vincere perché il voto dei partiti populist di destra è probabile che sia diviso tra due partiti politici guidati da due uomini che sono stati colleghi prima di una spaccatura acrimoniosa l'anno scorso. Peter Thompson, che gestisce un negozio di dischi a Ashton-in-Makerfield, ha detto che voterà per la Reform UK di Nigel Farage, ma teme che la decisione di Restore Britain, guidata da Rupert Lowe, di presentarsi alle elezioni possa consentire a Burnham di vincere.





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