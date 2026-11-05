Puma Shen, candidato DPP per il municipio di Taipei, afferma che l'esito elettorale del 28 novembre rafforzerà la democrazia taiwanese indipendentemente dal vincitore, in contrasto con le ingerenze di Pechino e le sanzioni legali avviate contro di lui.

Le imminenti elezioni per la carica di sindaco di Taipei stanno assumendo un'importanza strategica che va ben oltre il semplice ciclo amministrativo locale, diventando un palcoscenico cruciale per la dinamica geopolitica tra Taiwan e la Repubblica Popolare Cinese.

Puma Shen, il candidato del Partito Democratico Progressista (DPP), ha dichiarato pubblicamente che qualsiasi esito delle elezioni, che si terranno il 28 novembre, costituirà una vittoria per la democrazia in difesa della pressione esercitata da Pechino. Shen, un accademico trasformatosi in parlamentare, mira a riconquistare la capitale per il suo partito per la prima volta in trent'anni, un'impresa che il DPP non riusciva a compiere dai primi anni Duemila.

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Tensioni geopolitiche e ruolo del KMT

La Cina, che considera l'isola parte del suo territorio sovrano, una posizione respinta fermamente da Taipei, non è direttamente in palio in queste elezioni locali, ma l'atmosfera politica è stata fortemente influenzata dalle tensioni transnazionali. L'attuale sindaco, Chiang Wan-an, del partito di opposizione Kuomintang (KMT), tradizionalmente favorevole a un avvicinamento con Beijing, ha mantenuto un profilo basso durante la campagna, limitandosi a concentrarsi su temi come la riqualificazione urbana e i servizi sociali.

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Tuttavia, Shen ha sottolineato come la capacità dei taiwanesi di scegliere liberamente i propri leader costituisca di per sé un affronto al regime cinese, il cui governo ha ripetutamente condannato Shen definendolo un separatista. Le sondaggi recenti indicano una corsa serrata, con Shen a breve distanza dall'avversario o persino in vantaggio, alimentando la retorica della resistenza democratica.

Strategia social e sostegno democratico

La campagna di Shen si è distinta anche per un'efficiente strategia sui social media, nota come Ocean Current, che ha mobilitato un vasto sostegno attorno a questioni quotidiane e alla sicurezza civile, dimostrando che l'interesse pubblico va oltre le sole dinamiche di sicurezza nazionale.