Pechino intensifica la pressione durante le elezioni locali di Taipei. Il candidato del DPP Puma Shen sfida il sindaco KMT in un clima di tensione geopolitica.

Taipei, 27 novembre 2026. Il Partito Democratico Progressista e il Kuomintang si affrontano nell'ultima gara elettorale prima delle presidenziali del 2028. La Cina ha condannato pubblicamente Puma Shen per presunta separatismo.

Tensione Politica Durante Le Elezioni Locali

Pechino ha ripetutamente monitorato le votazioni locali anche se la campagna si è concentrata su trasporti e ambiente. Il governo cinese considera il territorio taiwanese come parte integrante della sua sovranità. Taipei respinge queste pretese territoriali con fermezza. Il Ministero della Difesa taiwanese ha identificato 26 velivoli militari cinesi nelle vicinanze dell'isola venerdì mattina. Questa presenza militare rappresenta un segnale di pressione politica durante il voto. Beijing non è stata un tema centrale del dibattito pubblico tra i candidati. Tuttavia, le implicazioni geopolitiche della vittoria rimangono cruciali per la stabilità regionale. I cittadini si rechino alle urne per scegliere le leadership delle 22 città e contee.

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La Sfida Elettorale A Taipei Capitale

Puma Shen, esperto di guerra dell'informazione, sfida il sindaco uscente Chiang Wan-an. Shen ha ricevuto un mandato di arresto da Pechino per separatismo. Chiang rappresenta il Kuomintang con una storia di legami stretti con la Cina. Entrambi i candidati hanno utilizzato jeep per visitare le zone di Taipei. Shen ha deciso di cancellare un comizio per evitare ingorghi stradali. Ha optato per un evento digitale con i leader del suo partito. Chiang ha pianificato un raduno all'aperto per la sera del venerdì. Il sindaco uscente ha evidenziato i progetti completati negli ultimi quattro anni. Ha chiesto ai residenti di Taipei di fidarsi di un mandato aggiuntivo. Il confronto elettorale riflette le diverse visioni sul futuro della città.

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Risposte Delle Parti E Interventi Internazionali

Il Ministero degli Esteri cinese ha emesso condanne contro il candidato del Partito Democratico Progressista. Pechino considera le attività di Shen come una minaccia alla sua integrità territoriale. Shen ha una carriera accademica e parlamentare alle spalle. La sua posizione su Pechino è stata un fattore determinante nei sondaggi. Chiang Wan-an ha difeso il suo record amministrativo di Taipei. Ha enfatizzato la continuità nei servizi pubblici e nelle infrastrutture. Angela Wang, cittadina tornata dal Canada, ha sostenuto Shen. Ha lodato la sua genuinità rispetto ad altri politici. La mobilitazione degli elettori all'estero è significativa per il risultato. Le opinioni pubbliche si dividono tra sostegno alla sovranità e stabilità economica. La campagna elettorale ha toccato temi vitali per la popolazione locale.

Conseguenze E Prospettive Elettorali future

Le urne apriranno sabato mattina alle otto per chiudersi alle quattro pomeridiane. I risultati saranno resi noti nelle prime ore della serata. Le ultime elezioni locali mostrarono un dominio del Kuomintang con 14 vittorie. Il Partito Democratico Progressista ottenne solo cinque circoscrizioni all'epoca. Altre tre circoscrizioni andarono a partiti minori o indipendenti. Questo scrutinio anticipa le elezioni presidenziali del 2028. Il presidente Lai Ching-te è favorito per un secondo mandato. Il Kuomintang non ha ancora confermato il proprio candidato ufficiale. Lu Shiow-yen, sindaco di Taichung, è considerato un probabile avversario. La politica estera rimarrà una questione chiave per le prossime sfide. La tensione con Pechino influenzerà le strategie elettorali a lungo termine. I risultati determineranno l'assetto politico per i prossimi anni.