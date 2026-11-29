Il Kuomintang vince Taipei con Chiang Wan-an, fermi gli ambizioni di indipendenza. Il DPP consolida il controllo su altre 9 aree, ridefinendo gli equilibri per il 2028.

Shen Chieh-liu ha affrontato una folla in lacrime a Taipei per riconoscere ufficialmente la sconfitta nelle elezioni amministrative. Il candidato indipendente, noto per la sua breve ma intensa carriera politica durata appena sei mesi, non è riuscito a strappare la capitale al Kuomintang. Il risultato ha confermato Chiang Wan-an come il nuovo sindaco, impedendo a Shen di diventare il primo amministratore locale proveniente da oltre trent'anni. L'evento si è svolto in un contesto di alta tensione geopolitica, con i cittadini di Taiwan votati per quasi 11mila incarichi distribuiti tra 22 città e contee.

Meccanismo Elettorale e Risultati Territoriali

Le elezioni hanno coinvolto la scelta di sindaci e magistrati in tutte le divisioni amministrative dell'isola. Il Partito Democratico Progressista, sebbene abbia perso la sfida principale nella capitale, ha ottenuto risultati significativi elsewhere. Il partito di Chiang Wan-an ha conquistato almeno nove città e contee, un incremento di quattro unità rispetto alle elezioni del 2022. Questa espansione è stata possibile anche grazie alla riconquista di Taichung, la seconda città per popolazione, considerata una sorpresa maggiore del voto.

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Posizioni e Strategie dei Principali Attori

Shen Chieh-liu, criminologo di professione, ha guidato una campagna innovativa focalizzata sulla protezione civile e sul contrasto alla disinformazione. La sua attività lo ha reso bersaglio di sanzioni da parte dell'ufficio cinese per le politiche su Taiwan, che lo ha definito un separatista. Nel 2024, sono state imposte sanzioni anche contro l'azienda di suo padre per gli acquisti dalla Cina. Nonostante il sostegno di fascia di popolazione più anziana e conservatrice, Chiang Wan-an ha prevalso. Lui, stella nascente del Kuomintang, sostiene relazioni più strette con Pechino.

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Impatto Reale sul Contesto Politico

I risultati ridisegnano gli equilibri in vista delle prossime presidenziali del 2028. Il Kuomintang consolida la posizione di Chiang Wan-an come possibile sfidante del presidente Lai Ching-te. Il Partito Democratico Progressista, invece, rafforza la posizione di Lai per il nuovo mandato. L'Università Nazionale di Taiwan ha analizzato come questo risultato consenta al DPP di presentarsi unito. Anche se le elezioni amministrative non sono un indicatore affidabile, i partiti stanno già valutando le strategie di selezione dei candidati per il futuro.

Conseguenze e Prossimi Passi Istituzionali

Il presidente Lai Ching-te si è scusato per la sconfitta a Taipei ma ha difeso le azioni del suo partito. Ha dichiarato che la democrazia è sempre la vincitrice. La presidente del Kuomintang, Cheng Li-wen, ha annunciato una revisione della strategia senza dimissioni immediate. La campagna è stata segnata da questioni locali come la gestione degli alberi e dei ratti. Pechino ha utilizzato tattiche di guerra cognitiva per influenzare il voto, come indicato dal consiglio per gli Affari continentali. La Difesa taiwanese ha segnalato la presenza di 33 aerei e otto navi cinesi intorno all'isola.