Elezioni Ungheria 2026: Orbán Sfida il Partito Tisza e il Futuro dell'Europa

Le elezioni politiche ungheresi del 2026 si preannunciano cruciali per il futuro dell'Ungheria e dell'Unione Europea. Dopo sedici anni al potere, il Primo Ministro Viktor Orbán affronta una sfida significativa dal partito Tisza, guidato da Péter Magyar. Il voto è considerato un referendum sul suo governo autoritario e sulla direzione politica del paese.

Il 12 aprile 2026, l' Ungheria sarà chiamata alle urne per quelle che si preannunciano come le elezioni europee più significative del 2026. Questo voto è considerato un vero e proprio referendum sull'operato del Primo Ministro Viktor Orbán , il cui governo, forte di una maggioranza schiacciante, ha progressivamente accentuato le proprie tendenze autoritarie.

Orbán, al potere dal 2010, è ritenuto responsabile del deterioramento degli standard democratici in Ungheria, avendo contribuito alla nascita di quello che è stato definito il primo stato illiberale in Occidente, anticipando una tendenza che oggi si osserva diffusa a livello globale. La campagna elettorale è stata caratterizzata da eventi inaspettati e spesso inquietanti, quali la diffusione di disinformazione online, la fuga di informazioni diplomatiche riservate e persino la creazione di un falso scandalo sessuale orchestrato per danneggiare l'opposizione. Il contesto geopolitico, ulteriormente amplificato dalle controverse elezioni presidenziali in Romania, annullate nel 2024 e ripetute nel 2025, conferisce al voto ungherese un'importanza strategica senza precedenti nell'Unione Europea. L'Ungheria, già terreno di sperimentazioni politiche, vedrà le forze liberali e filo-europee confrontarsi con un regime consolidato e determinato a portare avanti la sua rivoluzione illiberale. \I paesi confinanti con l’Unione Europea hanno assistito in passato a elezioni caratterizzate da tensioni simili. Oggi, questa situazione si verifica all'interno di un paese membro. Tuttavia, dall'Ungheria provengono segnali incoraggianti. Per anni, Orbán ha mantenuto un controllo quasi inespugnabile sulle istituzioni statali e sulle risorse politiche, rendendo una sconfitta del suo partito, Fidesz, in un sistema elettorale teoricamente libero, ma in realtà sbilanciato, un'eventualità remota. Invece, dopo quattro mandati consecutivi, il regime di Orbán sembra aver difficoltà a contenere la crescita vertiginosa del partito Tisza, fondato nel 2020. Negli ultimi due anni, la paura che dominava la società ungherese si è attenuata. Guidato da Péter Magyar, ex deputato di Fidesz, Tisza (il cui nome è un acronimo che richiama i concetti di rispetto e libertà, e fa riferimento all'omonimo fiume) gode di un notevole vantaggio nei sondaggi, sebbene il risultato finale si preveda combattuto all'ultimo voto. \Paradossalmente, proprio nel momento in cui la rivolta illiberale sembra aver assunto una portata globale, il governo ungherese, pioniere di questa tendenza all'interno dell'Unione, ha cominciato a commettere errori strategici. Sfruttando l'adesione all'Unione Europea in modo sempre più discutibile, Orbán ha marginalizzato il paese negli equilibri comunitari, nonostante la forte dipendenza di Budapest da Bruxelles. Inoltre, Fidesz ha trascurato la sua principale responsabilità: governare efficacemente, mantenendo la legittimità democratica. Il Primo Ministro ha permesso un peggioramento dei servizi pubblici, mentre il costo della vita continuava a salire. Oggi, il malcontento tra gli ungheresi è diffuso. Gli sviluppi attuali hanno radici più profonde, che devono essere analizzate per capire come l'egemonia illiberale, apparentemente indistruttibile, possa entrare in crisi anche altrove. Orbán, accentrando il potere, ha proposto una narrazione populista e moraleggiante, criticando le élite liberali internazionali e promettendo di proteggere la popolazione ungherese da minacce reali o presunte. Il governo ha persino promosso una sorta di utopia conservatrice, secondo la quale l'Ungheria sarebbe dovuta diventare il baluardo dei valori tradizionali. L'appartenenza all'Unione Europea ha in parte contenuto questa deriva, obbligando Orbán a preservare le apparenze. Per questo motivo, nonostante il suo progressivo irrigidimento, il regime ha mantenuto un autoritarismo in qualche modo “morbido”. Péter Magyar ha presentato proposte liberali in chiave nazionalpopulista. Nei paesi meno ricchi della periferia dell'Unione, questa combinazione di populismo, conservatorismo e autoritarismo “soft” è stata a lungo una formula vincente, ma di recente sono emerse le sue contraddizioni intrinseche. La nascita di una nuova élite di oligarchi rischia di trasformare la retorica populista in un boomerang. Più il governo ungherese cercava di imporre la sua utopia conservatrice, più questa si scontrava con la realtà dei problemi sociali, provocati da un sistema privo di pesi e contrappesi. Più il regime prometteva di proteggere la popolazione e la nazione, più le crisi socioeconomiche ne intaccavano la popolarità





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