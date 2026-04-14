Elezioni Ungheria: Meloni ringrazia Orban, Schlein esulta per la fine dei sovranisti

Dopo le elezioni in Ungheria, la premier Meloni esprime gratitudine a Orban, mentre Schlein e altri leader politici italiani commentano la sconfitta, vedendola come un segnale di cambiamento e la fine dell'era dei sovranisti.

La premier Giorgia Meloni ha espresso il suo ringraziamento all'amico Viktor Orban per l'intensa collaborazione degli anni trascorsi, commentando i risultati delle elezioni ungheresi. In un post sui social, la presidente del Consiglio ha esteso le sue congratulazioni a Peter Magyar, leader del partito Tisza, augurandogli buon lavoro. Meloni ha sottolineato il profondo legame di amicizia tra Italia e Ungheria , esprimendo la convinzione che la collaborazione tra i due paesi continuerà con spirito costruttivo, nell'interesse dei popoli e per affrontare le sfide europee e internazionali. Contestualmente, ha espresso riconoscenza a Viktor Orban , il premier ungherese uscente, riconoscendo il suo impegno verso la nazione, anche dall'opposizione.

Le reazioni politiche in Italia sono state immediate e variegate. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato con enfasi la fine del tempo dei sovranisti e delle destre nazionaliste, evidenziando la sconfitta di Orban come un segnale di speranza e di cambiamento. Schlein ha criticato le politiche di destra che, a suo avviso, hanno generato caos, guerre e recessione economica, e ha ribadito l'importanza della difesa dei diritti dei cittadini, dei lavoratori e del finanziamento dei servizi pubblici. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato l'importanza della sconfitta di Orban, definendola un passaggio politico significativo con ricadute a livello europeo e internazionale. Ha criticato l'atteggiamento della premier Meloni e del vicepremier Salvini, che, a suo dire, avrebbero sostenuto Orban e Netanyahu, umiliando l'Italia e la Costituzione. Conte ha auspicato il superamento della deriva illiberale e delle politiche basate sulle paure dei cittadini in Ungheria.

Da parte di Avs, è stata espressa la gioia per la sconfitta di Orban, definita un'opportunità per una nuova stagione per gli ungheresi. Hanno celebrato la sconfitta di Orban, accusato di essere amico di Putin e delle destre nazionaliste, e hanno espresso l'auspicio che le elezioni ungheresi siano un segnale di incoraggiamento per le forze progressiste europee e per l'Italia, per offrire un'alternativa ai governi di destra. Ulteriori commenti hanno sottolineato la vittoria dell'Unione Europea, dell'Ucraina e la sconfitta della propaganda russa, evidenziando anche l'isolamento internazionale di Giorgia Meloni. In sostanza, il dibattito politico italiano si è acceso sulla sconfitta di Orban, interpretata come un momento di svolta per l'Europa e un segnale di speranza per le forze progressiste, mentre la premier Meloni ha espresso un messaggio di continuità nel rapporto di amicizia e collaborazione con l'Ungheria





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