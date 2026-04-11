Elezioni Ungheria: Orbán al centro di un gioco geopolitico tra Trump, Putin, Ucraina e UE

Le prossime elezioni parlamentari in Ungheria vedono convergere gli interessi di Trump e Putin nel sostenere il premier Orbán, mentre Ucraina e UE auspicano un cambio di governo. Un'analisi delle dinamiche politiche e delle implicazioni internazionali.

Domenica 12 aprile, l' Ungheria sarà chiamata alle urne per eleggere il nuovo parlamento, un appuntamento elettorale cruciale che vede convergere gli interessi di figure politiche di spicco a livello globale, ma con obiettivi diametralmente opposti. L'attuale primo ministro, Viktor Orbán , è al centro di un complesso intreccio di dinamiche politiche internazionali, in cui le aspettative divergono in modo significativo tra attori chiave.

Da un lato, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin nutrono entrambi la speranza di una sua riconferma al governo. Dall'altro, l'Ucraina e l'Unione Europea auspicano un esito elettorale diverso, che porti a un cambio di leadership. Orbán, in carica dal 2010, ha consolidato il suo potere attraverso un governo percepito come autoritario, guidando l'Ungheria verso una direzione sempre più illiberale nel corso degli ultimi quindici anni. Il suo partito, Fidesz, si ispira a ideologie di estrema destra, promuovendo posizioni sovraniste, populiste ed euroscettiche, e adottando una visione della società fortemente influenzata dai valori cristiani e tradizionali. Questo orientamento politico lo ha reso un alleato naturale del movimento MAGA di Trump, condividendo con esso affinità ideologiche significative. L'amministrazione statunitense, consapevole dell'importanza strategica di Orbán, sta attivamente cercando di sostenerlo. Recentemente, il vicepresidente J.D. Vance si è recato a Budapest, la capitale ungherese, per rafforzare il sostegno al premier, elogiando la sua dedizione al paese e accusando l'Ucraina e l'Unione Europea di interferire nelle elezioni. Allo stesso tempo, Orbán si distingue come il leader più filorusso all'interno dell'Unione Europea. Questa posizione si manifesta attraverso diverse azioni, tra cui la continuazione dell'acquisto di gas russo da parte dell'Ungheria (insieme alla Slovacchia), e gli ostacoli che pone alle decisioni europee, come il blocco di un prestito da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Orbán ha inoltre mostrato una notevole vicinanza a Putin, come testimoniato da una telefonata riservata in cui il premier ungherese ha espresso toni estremamente adulatori nei confronti del presidente russo. Questi legami stretti con Putin alimentano l'interesse della Russia a sostenere la rielezione di Orbán, in modo da mantenere un governo amico all'interno delle istituzioni europee. Le accuse di interferenza russa nelle elezioni ungheresi sono state diffuse, con presunte azioni volte a manipolare l'opinione pubblica e sostenere Orbán, incluso il tentativo di diffondere disinformazione e propaganda. La campagna elettorale di Orbán si è concentrata sull'ostilità nei confronti dell'Ucraina e dell'Unione Europea, con una retorica che ha polarizzato l'elettorato e sollevato preoccupazioni a livello internazionale. Cartelloni con immagini del presidente ucraino Volodymyr Zelensky accompagnate da messaggi ostili sono stati esposti in diverse città ungheresi. Per motivi opposti, l'Ucraina e l'Unione Europea, che necessitano di una maggiore cooperazione per la situazione bellica in corso, desiderano un cambio di leadership. L'Unione Europea, in particolare, vede con preoccupazione la crescente tendenza di Orbán a bloccare o complicare le decisioni a livello comunitario. Anche l’Unione Europea ha interesse a sostituire un leader euroscettico e che sempre più spesso blocca o complica le decisioni. Nonostante ciò, un’eventuale sostituzione di Orbán non garantirebbe automaticamente un cambio radicale nella politica estera ungherese. La situazione politica in Ungheria, quindi, si presenta come un intricato gioco di alleanze e rivalità, con conseguenze significative per la stabilità regionale e le dinamiche politiche internazionali





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