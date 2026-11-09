Elezioni USA 2022: Analisi sociologica del populismo di destra

L'articolo esamina la natura psicologica del populismo di destra statunitense. Si analizza il contesto post-midterm 2022 e le dinamiche del voto contro Trump, sfatando la narrazione sulla morte del fenomeno.

Le elezioni di midterm negli Stati Uniti hanno registrato un risultato che ha segnato nuovamente un momento cruciale nella storia politica contemporanea, dimostrando che la narrazione sulla presunta sconfitta definitiva delle tendenze nazionaliste è prematura e inaccurata. I dati del voto confermano che l'America rimane un continente distintamente separato dal contesto europeo, caratterizzandosi per dinamiche elettorali locali profondamente radicate che non rispecchiano le evoluzioni politiche di altri mercati democratici. Questa specificità geografica e culturale impedisce di interpretare il recente esito delle urne come un segnale definitivo per il futuro delle destre populiste in altre nazioni.

Dinamiche delle elezioni di midterm americane

Il recente successo repubblicano al Congresso non deve essere considerato un evento isolato, ma fa parte di un ciclo storico ben noto in cui le elezioni a metà mandato funzionano quasi sempre come un referendum negativo contro il presidente in carica. Questo fenomeno è evidente fin dalle elezioni del 2010, quando i repubblicani ottennero una sconfitta schiacciante contro il presidente democratico Barack Obama, un risultato che non impedì tuttavia a Obama di essere rieletto due anni dopo e di portare avanti la propria politica estera. Analogamente, la vittoria schiacciante dei repubblicani appena due anni fa ha riportato Donald Trump alla Casa Bianca, dimostrando la resilienza del suo movimento politico nonostante le opposizioni e le critiche interne.

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Sfatare il mito della morte del populismo europeo

È importante contestualizzare questa prospettiva americana anche alla luce di quanto accaduto in Europa, dove negli ultimi dieci anni sono state dichiarate almeno quattro volte la morte del populismo. La prima volta si verificò con la vittoria di Emmanuel Macron su Marine Le Pen alle presidenziali francesi del 2017, ma il governo Macron ha poi implementato misure come il coprifuoco, un tema centrale nel programma di Jean-Marie Le Pen già negli anni Ottanta. La quarta dichiarazione di morte arrivò con la rielezione di Macron, sebbene con minore enfasi mediatica, lasciando spazio a un'ottava versione di questo fenomeno che mette in discussione la capacità predittiva dell'opinione pubblica internazionale sulle tendenze politiche.

La natura psicologica del nazionalismo di destra

La comprensione del fenomeno richiede di andare oltre le semplici categorie politiche o economiche per esplorare la sua radice psicologica e sociologica. Il populismo di destra nasce da un sentimento collettivo di ansia, frustrazione e paura legato alla perdita di status sociale, alla paura di scivolare nella povertà e alla sensazione di abbandono da parte di un capitalismo tardivo percepito come rapace. Questo stato mentale colpisce prevalentemente le fasce della popolazione a reddito medio e basso, persone che spesso si sentono sole e isolate in un deserto sociale dove il mito nazionale del progressivo arricchimento si scontra con la realtà della stagnazione economica.

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Il trasferimento narcisistico sulla figura del capo

Questo terreno psicologico fertile ha permesso agli imprenditori politici cinici e agli esponenti dell'estrema destra di diffondere messaggi che erano stati relegati ai margini per anni, rendendoli infine mainstream. Secondo la teoria di Sigmund Freud, da questo stato di ansia nasce un transfert narcisistico sulla figura del capo, che diventa una figura paterna su cui le masse proiettano aspettative e desideri. Tuttavia, come ricordato dallo psicoanalista, il padre che delude può essere simbolicamente ucciso, un meccanismo che spiega le reazioni violenti alla delusione ma anche la capacità del capo di farsi perdonare o di essere sostituito da una figura ancora più radicale.

La dinamica si replica con figure come J.D. Vance, che cerca di apparire più trumpiano di Trump stesso, un fenomeno osservabile anche in Italia con Roberto Vannacci. Questa sostituzione non esclude che il capo precedente possa tornare in auge o che nuove figure possano emergere per interpretare la volontà popolare in modo più autentico e aggressivo. L'analisi di questi meccanismi psicologici profondi è essenziale per comprendere che il voto contro Trump non segna la fine del suo movimento, ma piuttosto una fase di trasformazione in cui la base popolare cerca nuove forme di rappresentanza che rispondano ai suoi bisogni di identificazione e protezione emotiva.