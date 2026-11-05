Elezioni USA 2024: Le conseguenze per Israele e la politica di Netanyahu

Le vittorie democratiche al Senato USA segnano un cambiamento nel rapporto Washington-Gerusalemme, influenzando le consultazioni governative israeliane e la strategia verso l'Iran.

Le recenti elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno prodotto risultati che trascendono la semplice sconfitta politica di Donald Trump, ridefinendo gli equilibri decennali tra Washington e Gerusalemme. Questi sviluppi si intrecciano criticamente con le consultazioni in corso in Israele per la formazione di un nuovo governo, creando un scenario geopolitico inedito e complesso. La guerra con l' Iran, avviata con forte impulso dal premier Benjamin Netanyahu, emerge come fattore centrale di malcontento dell'elettorato americano, privando l'alleato medio-orientale di un sostegno automatico e incondizionato.

Vittorie Democratiche e Sfida alla Lobby Israeliana

Jon Ossoff, senatore democratico di origine ebraica originario della Georgia, ha ottenuto la rielezione sconfiggendo il repubblicano Mike Collins. La vittoria di Ossoff conferma una linea politica sempre più critica verso le operazioni militari israeliane a Gaza e le politiche del premier Netanyahu. Egli sostiene il diritto alla sicurezza di Israele, ma ha assunto posizioni fermamente contrarie al finanziamento delle offensive, arrivando già nel 2024 a votare per bloccare specifiche forniture di armi offensive.

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Un risultato ancora più significativo è emerso in Michigan, dove il candidato democratico Abdul El-Sayed è stato eletto al Senato, diventando il primo musulmano a ricoprire questa carica. El-Sayed ha sconfitto Mike Rogers, superando una massiccia campagna di opposizione condotta dall'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Secondo quanto riportato da Haaretz, l'AIPAC ha investito oltre 30 milioni di dollari per ostacolare El-Sayed nelle primarie e altri nove milioni per sostenere Rogers. Nonostante queste pressioni, il nuovo senatore ha fatto della denuncia della guerra a Gaza e dell'opposizione agli aiuti militari a Israele il fulcro della sua campagna elettorale.

Impatto Elettorale e Cambiamento nell'Elettorato Ebraico

Le vittorie di Ossoff ed El-Sayed dimostrano che criticare duramente Israele non rappresenta più un ostacolo insormontabile per la vittoria in competizioni nazionali, né all'interno delle comunità ebraiche americane. Un sondaggio condotto tra gli elettori ebraici che hanno votato anticipatamente in Michigan rivela che il 60% ha scelto El-Sayed. Questa percentuale evidenzia come gli ebrei del Michigan, prevalentemente di orientamento progressista, siano restii ad abbandonare il campo democratico nonostante i profondi disaccordi ideologici.

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Questo shift elettorale segna una rottura con le dinamiche passate, dove la lobby filo-israeliana garantiva supporto politico senza eccezioni. La resistenza dell'elettorato ebraico alle campagne di demonizzazione di El-Sayed indica una maturazione politica interna che riflette un disallineamento crescente tra le posizioni del governo israeliano e le preferenze di parte significativa della diaspora.

Tre Livelli di Conseguenze Geopolitiche per Israele

Le implicazioni di queste elezioni per Israele si sviluppano su tre livelli principali: la politica di Trump verso l'Iran, il nuovo equilibrio di potere al Congresso e le prospettive delle presidenziali del 2028. Questo ultimo aspetto potrebbe rivelarsi il più decisivo a lungo termine. L'elezione di candidati apertamente critici verso Israele aumenta la pressione sui futuri aspiranti alla Casa Bianca, costringendoli a confrontarsi con un elettorato sempre meno disposto ad accettare un sostegno militare e diplomatico senza condizioni.

Il problema politico non riguarda esclusivamente i democratici, ma crea un dilemma strutturale anche per i repubblicani. Diventa sempre più difficile per il Partito Repubblicano ignorare le critiche verso Israele, specialmente quando tali critiche verte sui costi economici e militari della guerra con l'Iran. La coalizione tradizionale che univa conservatori e pro-Israeli mostra segni di frattura a causa delle spese belliche e delle incertezze strategiche.

Il Ruolo di Netanyahu e la Sfida Diplomatica con Washington

Sebbene sia improprio attribuire la sconfitta repubblicana esclusivamente a Benjamin Netanyahu, è innegabile che una larga parte del malcontento americano nasca da una guerra nella quale il premier israeliano ha avuto un ruolo determinante. L'operazione prevista per indebolire definitivamente Teheran ha, paradossalmente, finito per indebolire politicamente Donald Trump. Il premier si trova ora a fare i conti con la sconfitta di Trump, alla quale ha contribuito in parte attraverso la sua gestione del conflitto regionale.

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Resta da comprendere quale strategia adotterà Trump in risposta a questo quadro. La sconfitta elettorale potrebbe spingerlo a cercare un accordo con l'Iran e a ridurre il coinvolgimento americano, oppure a tentare di porre fine alla campagna militare attraverso un'operazione breve ma incisiva. Entrambe le opzioni presentano rischi elevati per Israele, poiché gli interessi di Gerusalemme non coincidono necessariamente con quelli della Casa Bianca.

Conseguenze Immediate sul Governo Israeliano e la Strategia Futura

Il risultato delle elezioni americane eserciterà un peso significativo sulla formazione del prossimo governo israeliano. Il nuovo esecutivo dovrà affrontare una fase particolarmente delicata nei rapporti con il suo principale alleato, caratterizzato da un sostegno che non può più essere considerato incondizionato. Netanyahu ha già inviato un messaggio inequivocabile al governo israeliano: a decidere i tempi e le modalità della guerra con l'Iran sarà Washington.

La posizione del premier si complica ulteriormente nella sua ricerca di una maggioranza stabile dopo le elezioni del 27 ottobre. La necessità di adattarsi a un nuovo contesto internazionale, dove il Congresso americano più ostile e le opinioni pubbliche divise impongono nuove dinamiche, rappresenta una sfida esistenziale per la politica estera israeliana. La fine dell'era del sostegno automatico segna l'inizio di un periodo di incertezza strategica profonda per Tel Aviv.