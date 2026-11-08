Elezioni USA 2026: Crisi MAGA dopo la disfatta repubblicana e la scelta di Trump

Dopo le elezioni di medio termine del 3 novembre 2026, il movimento MAGA affronta una crisi interna. Trump nomina Stephen Miller e i sostenitori chiedono conto delle sconfitte.

Il movimento MAGA sta attraversando una profonda crisi identitaria e strategica a seguito delle elezioni di medio termine tenutesi negli Stati Uniti il 3 novembre 2026. La disfatta storica dei Repubblicani, che ha visto i Democratici conquistare ampi margini al Congresso, ha innescato un'ondata di frustrazione e autocritica tra i sostenitori di Donald Trump. La sconfitta non è più percepita come un semplice errore tattico, ma come un giudizio severo sul movimento politico e culturale che l'ex presidente ha costruito negli anni.

La rabbia dei sostenitori e le cause della sconfitta

L'atmosfera in molti luoghi di ritrovo repubblicano è cambiata drasticamente rispetto alle aspettative. A Dallas, in Texas, durante la serata elettorale dedicata al candidato al Senato Ken Paxton, sostenitore di fiducia del presidente, i partecipanti si sono sciolti con delusione invece di festeggiare. Michael Little, un imprenditore cinquantanovenne e eletto tre volte per Trump, ha espresso chiaramente il malumore diffuso. "La gente è infuriata con Trump. Trump ci è costato caro", ha dichiarato Little, riassumendo il sentimento che sta circolando tra i fedelisti.

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Alcuni sostenitori che un tempo consideravano Trump il maggiore activo del movimento ora si interrogano se non stia diventando il suo più grande passivo. Le cause della sconfitta sono state attribuite a una serie di fattori concreti: l'aumento dei prezzi dei carburanti, la guerra in Iran e la corruzione percepita a Washington. Gli elettori, delusi da queste dinamiche, hanno premiato i Democratici, consegnando loro una vittoria decisiva che rappresenta la peggiore sconfitta repubblicana degli ultimi decenni.

La risposta di Trump e la nomina di Stephen Miller

La reazione immediata di Donald Trump non ha previsto un ripensamento strategico, ma un ulteriore consolidamento della linea dura. Venerdì, il presidente ha annunciato la promozione di Stephen Miller, principale architetto delle severe politiche sull'immigrazione dell'amministrazione, alla carica di capo di gabinetto della Casa Bianca. Miller sostituisce Susie Wiles, figura vista come stabilizzante all'interno di un'amministrazione spesso caotica. Questa mossa è stata accolta con favore dagli influencer più ardenti del movimento, che vi hanno letto un ritorno alle radici anti-immigrazione.

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Right-wing influencer Benny Johnson ha espresso il suo entusiasmo sui social media, scrivendo sui suoi 4,1 milioni di follower: "È esattamente l'energia di cui abbiamo bisogno. Mossa solida. È il momento di Miller." La Casa Bianca non ha risposto direttamente alle domande di Reuters sulle ragioni della sconfitta, sui candidati che avevano abbracciato le false rivendicazioni sulle elezioni del 2020 o sul futuro del movimento MAGA. Al contrario, ha sottolineato le dichiarazioni di Trump, secondo cui "se fossi io sulla scheda, avremmo vinto".

Il movimento MAGA di fronte al bivio storico

Per quasi un decennio, il movimento MAGA ha rimodellato il Partito Repubblicano e trasformato i dibattiti nazionali su commercio, immigrazione, razza e genere. Ha installato lealisti in tutta l'amministrazione federale, ha represso l'immigrazione e ha pressato aziende e istituzioni pubbliche a ritirarsi dalle iniziative di diversità e uguaglianza. Il movimento è sopravvissuto alle conseguenze dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e ha riportato Trump alla Casa Bianca. Ora, la vittoria schiacciante dei Democratici forza il movimento a confrontarsi con una domanda esistenziale.

Le reclamo delle affermazioni sul furto delle elezioni, che hanno guidato MAGA dalla vittoria di Joe Biden nel 2020, sono per lo più scomparse. I sostenitori ora puntano il dito contro i leader repubblicani, i consiglieri di Trump e, in alcuni casi, il presidente stesso. Le accuse riguardano le promesse disattese sui costi della vita, la guerra in Iran e la decisione del governo di oscurare parti degli inchieste sull'ultimo sessuagesimo criminale Jeffrey Epstein. La frammentazione interna è evidente e la strada da percorrere appare incerta.

Fazioni in conflitto e futuro del movimento

Le diverse fazioni del movimento MAGA non riescono a trovare un accordo su cosa fare dopo. Alcuni chiedono un ritorno alle basi populistiche e nazionaliste, mentre altri vogliono un movimento meno legato a una sola figura. Una minoranza vocale sostiene che il movimento sia già morto. Steve Bannon, prominente sostenitore, podcaster e ex consigliere della Casa Bianca di Trump, ha dichiarato che "dobbiamo ricostruire". Ha esortato il partito a raddoppiare sull'agenda populista e nazionalista, lodando Trump per l'ascesa di Miller.

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La questione se il movimento MAGA sia finito o solo in una fase di transizione rimane aperta. Le elezioni del 3 novembre 2026 hanno evidenziato crepe profonde nella coalizione repubblicana. La scelta di puntare su figure controverse come Stephen Miller, invece di cercare un rimescolamento più ampio, potrebbe approfondire le divisioni interne. Il movimento si trova ora di fronte a una svolta cruciale che definirà il suo ruolo nella politica americana per i prossimi anni.