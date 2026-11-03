Elezioni USA 2026: Midterm decisive per Trump e governo italiano

Il 3 novembre 2026 si vota per le Midterm americane. In Italia, allerta cyber su supermercati, inchiesta Pasolini e avvio manovra in Camera.

Il 3 novembre 2026 segna un momento cruciale per la politica internazionale e nazionale. Gli Stati Uniti si recano alle urne per le elezioni di metà mandato, un referendum sul governo di Donald Trump. Nel frattempo, l'Italia affronta sfide interne che spaziano dalla sicurezza informatica all'inchiesta su un omicidio storico.

Midterm USA: rischio blocco legislativo Trump

Le elezioni del 3 novembre 2026 servono a rinnovare tutti i 435 membri della Camera dei rappresentanti e un terzo dei seggi del Senato, ovvero 35 seggi su 100. Si tratta delle elezioni più importanti della storia per l'amministrazione Trump, poiché un eventuale cambio di maggioranza al Congresso bloccherebbe riforme, nomine giudiziarie e budget nei restanti due anni di mandato.

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Donald Trump ha definito queste elezioni un confronto diretto contro "jihadisti e comunisti" durante un comizio a Washington. I sondaggi attuali indicano un vantaggio per i Democratici, rendendo incerto il futuro legislat del partito repubblicano. La perdita del controllo della Camera o del Senato limiterebbe drasticamente l'azione amministrativa dell'esecutivo.

Allerta cyber: supermercati europei colpiti

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha convocato una riunione d'emergenza per analizzare un nuovo episodio di guerra ibrida. Refrigeratori di supermercati in Belgio, Svezia, Lussemburgo, Estonia, Olanda e Irlanda hanno mostrato anomalie, con temperature schizzate a 50 gradi sopra lo zero.

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Anche la catena Coop ha segnalato episodi in Italia, con almeno tre punti vendita a Catania e uno a Palermo coinvolti. La Commissione Europea ha definito l'accaduto un tentativo deliberato di interrompere la catena di approvvigionamento alimentare. Parteciperanno alla riunione il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e i direttori delle Agenzie di Intelligence.

Indagini: minacce a De Simone e Pasolini

L'avvocato Stefano Maccioni ha depositato un esposto che ha portato l'apertura di un nuovo fascicolo sulla morte di Pier Paolo Pasolini. Il procedimento riguarda la presenza di un nuovo testimone nell'omicidio avvenuto a Ostia nel 1975. La Procura di Roma sta valutando le nuove evidenze a ventinove anni dalla scoperta del corpo.

Intanto, le indagini procedono per le minacce ricevute da Angelo De Simone, dirigente del commissariato Garibaldi-Venezia. A seguito degli scontri del 17 ottobre in piazza Duomo a Milano, De Simone aveva ricevuto una lettera con auguri di morte. La missiva definiva gli agenti "persone mentalmente bacate" e accusava la polizia di repressione.

Politica interna: manovra e consultazioni

Iniziano i lavori sulla manovra economica in commissione Bilancio alla Camera. Il primo step prevede l'esame del testo e le proposte di stralcio. Successivamente ci saranno le audizioni prima dell'approdo in Aula. I sindacati della scuola e della sanità si preparano alla mobilitazione, con la Cgil che ha previsto uno sciopero per il 20 novembre.

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Anche in Israele si infiamma il dibattito politico in vista delle consultazioni con il presidente Isaac Herzog. Gadi Eisenkot, ex capo dell'Idf, dovrebbe ricevere il maggior numero di raccomandazioni. Benjamin Netanyahu, il cui blocco non resta a guardare, punta a formare un governo di ampia coalizione per restare in sella.

Cronaca: il caso Genini e l'elicottero

Il caso di Pamela Genini, vittima di femminicidio nel 2025 a Milano, si fa più intricato. Dopo le 76 coltellate dell'ex Gianluca Soncin e la profanazione della tomba, il programma "Dentro la notizia" rivela che qualcuno avrebbe manomesso i sigilli della casa della vittima. La Procura sta indagando su queste nuove irregolarità.

Infine, i funerali dell'elicottero schiantatosi in Bosnia si svolgeranno presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Presenti il presidente Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Senato e Camera. Oggi la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per piogge intense e rischio idrogeologico.