Elezioni Usa 2026: Trump Bocciato, i Democratici Conquistano il Congresso

Le elezioni di mezzo mandato del 2026 segnano una sconfitta storica per Donald Trump e i repubblicani. I democratici vincono sia il Senato che la Camera, cambiando gli equilibri di Washington.

Le elezioni di mezzo mandato negli Stati Uniti, tenutesi martedì 27 ottobre 2026, hanno consegnato una dura sconfitta politica al presidente Donald Trump. Nonostante i massicci investimenti energetici e politici del governatore della Casa Bianca, gli elettori hanno premiato il Partito Democratico, assegnandogli il controllo sia della Camera dei Rappresentanti che del Senato degli Stati Uniti.

Il voto si è concluso con un ribaltamento completo degli equilibri di potere a Washington, un risultato che rendeva difficile prevedere solo un anno fa. I repubblicani hanno perso le due camere del Congresso in molte regioni tradizionalmente conservative, incluso il Texas, storico baluardo del Partito Repubblicano, dove i democratici hanno vinto per la prima volta in decenni.

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Stravolgimento al Senato e Rottura in Texas

Il Partito Democratico ha conquistato il controllo del Senato degli Stati Uniti, rompendo la maggioranza repubblicana con una serie di vittorie chiave in stati cruciali. Tra le nomine più significative vi è l'elezione di Roy Cooper nel North Carolina, che ha garantito il primo seggio democratico nella contesa serale.

Un colpo di scena maggiore è arrivato dalla South Carolina, dove la candidata democratica Annie Andrews ha strappato il seggio al senatore Darline Graham. Questa ultima era stata scelta personalmente da Donald Trump per succedere al fratello Lindsey Graham, scomparso a luglio, segnando un fallimento diretto della strategia di reclutamento del presidente.

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Ancora più shockante è stata la vittoria in Texas, dove James Talarico è diventato il primo senatore democratico eletto nello stato dal 1992. A coronare il trend repubblicano, la democratica Gina Hinojosa ha sconfitto il governatore uscente e molto favorito Greg Abbott, ribaltando un vantaggio che nel 2024 aveva visto Donald Trump vincere con oltre tredici punti di scarto.

Rifiuto della Responsabilità e Attacchi a Fox News

Nonostante le proiezioni confermassero la perdita del Congresso, il presidente Trump ha espresso un rifiuto categorico nell'assumersi la responsabilità politica della sconfitta. Dichiarando al New York Times di "accettare" i risultati, ha assicurato che il suo governo è disposto a collaborare con i democratici per trovare un terreno d'intesa su diverse questioni legislative.

Tuttavia, Trump ha contemporaneamente negato una sconfitta personale, affermando attraverso la sua piattaforma Truth Social di non essere stato in scheda e che, se ci fosse stato, avrebbe vinto "a larga maggioranza". Questo tono risentito risuona con il suo storico rifiuto di riconoscere la sconfitta alle presidenziali del 2020, mantenendo un atteggiamento di opposizione sistemica al verdetto degli elettori.

Il malumore del presidente era trapelato già prima del termine delle votazioni con una serie di attacchi aggressivi contro Fox News. Trump ha pubblicato tre messaggi sul social media accusando l'emittente conservatrice di danneggiarlo deliberamente, definendo stupida una commentatrice in studio e criticando aspramente i sondaggi che riflettevano il crescente dissenso pubblico verso il suo operato.

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Impatto Costituzionale e Veto di Trump

Il passaggio del Congresso nelle mani dei democratici avrà conseguenze costituzionali dirette e potenti sul secondo mandato di Donald Trump. Con un Congresso ostile, il presidente vedrà drasticamente ridotto il suo potere di nomina, specialmente in vista di eventuali nuove nomine alla Corte Suprema degli Stati Uniti, dove i giudici hanno incarichi vitalizi.

La Camera dei Rappresentanti a maggioranza democratica avrà immediatamente il potere di avviare numerose indagini sull'amministrazione Trump, ponendo un forte freno alla sua capacità legislativa. Il presidente ha già minacciato di utilizzare il suo potere di veto per bloccare qualsiasi legge approvata dal nuovo Congresso, prevedendo un anno di stallo politico e conflittualità istituzionale.

Le motivazioni di questa pesante sconfitta risiedono principalmente nel malcontento generalizzato sul costo della vita, aggravato dall'impopolarità della guerra contro l'Iran e da accuse di corruzione contro l'attuale amministrazione. Nonostante queste sfide, i repubblicani hanno ottenuto alcune consolazioni, mantenendo i seggi al Senato e la carica di governatore nella roccaforte della Florida, e in Georgia Jon Ossoff ha ottenuto una comoda rielezione con oltre trenta punti di vantaggio.