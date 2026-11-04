Elezioni USA: i Democratici conquistano Congresso e Stati chiave

I Democratici vincono Camera e Senato, espugnando Texas e Kansas. Trump ammette la sconfitta elettorale e si prepara a un mandato da anatra zoppa.

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno segnato una svolta decisiva per la scena politica americana, con i Democratici che recuperano il controllo totale del Congresso. Questa vittoria storica consegna alla minoranza democratica le chiavi della Camera dei Rappresentanti e del Senato, privando l'amministrazione di Donald Trump del sostegno legislativo necessario per attuare gran parte del suo programma nei prossimi due anni.

Vittoria Democratica e Anatra Zoppa

I Democratici hanno ottenuto il controllo della Camera dei Rappresentanti, come confermato dalle proiezioni di Decision Desk HQ e riportate dall'agenzia Bloomberg. Contemporaneamente, hanno assicurato la maggioranza al Senato, consolidando così un dominio completo sul potere legislativo nazionale. Questo risultato trasforma il presidente Donald Trump in una figura politicamente indebolita, nota come anatra zoppa, poiché la sua capacità di influenzare le politiche federali sarà drasticamente limitata dalla nuova composizione del Congresso.

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Sconfitte Storiche in Texas e Kansas

La marea blu ha travolto tradizionali roccaforti repubblicane, dimostrando un profondo cambiamento nell'umore degli elettori. Nel Texas, lo Stato più grande e tradizionalmente conservatore, la governatrice Gina Hinojosa ha sconfitto Greg Abbott, diventando la prima donna democratica a guidare lo Stato dai tempi di Ann Richards negli anni Novanta. Inoltre, James Taralico è diventato il primo democratico eletto al Senato nel Texas dal 1988, sconfiggendo il candidato scelto personalmente da Trump, Ken Paxton.

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Consolidamento del Potere Legislativo

Oltre agli stati già citati, i Democratici hanno espugnato anche il Kansas, eleggendo Adam Hamilton al Senato, il primo rappresentante del partito liberale nello Stato dal 1932. In Maine, Troy Jackson ha battuto la veterana senatrice repubblicana Susan Collins, portando a sette i seggi senatoriali conquistati dai democratici. Anche in Iowa, Josh Turek ha vinto contro Ashley Hinson, mentre Rob Sand è diventato governatore dello Stato, la prima volta dal 2006 per i liberali in quella carica.

Reazioni di Trump e Nuovi Leader

Donald Trump, osservando lo spoglio dalla East Room della Casa Bianca, ha inizialmente espresso frustrazione sui social X, sostenendo che avrebbe vinto a valanga se fosse stato lui sulla scheda. Successivamente, ha mitigato i toni congratulandosi con i democratici e promettendo collaborazione, pur attribuendo parzialmente la sconfitta alla guerra in Iran. Nonostante queste dichiarazioni pubbliche, Trump ha continuato a pubblicizzare simboli di resistenza come un cappellino MAGA con scritto Veto. Nel frattempo, nuovi leader come Xavier Becerra in California e Keisha Lance Bottoms in Georgia assumono ruoli chiave, rafforzando la posizione democratica.