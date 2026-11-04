Elezioni Usa: i giovani abbandonano Trump e votano Dem

I dati elettorali mostrano un crollo del supporto repubblicano tra gli under 30. I democratici vincono con il 72% dei voti giovanili, segnando una svolta storica contro Donald Trump.

Le elezioni di medio termine negli Stati Uniti hanno registrato una sconfitta significativa per il Partito Repubblicano, confermata da uno spostamento massiccio dell'elettorato giovane verso il Partito Democratico. Questo fenomeno assume i contorni di una vera e propria rivolta generazionale che ha ridefinito lo scenario politico nazionale rispetto alle presidenziali avvenute due anni fa.

Crolla il consenso repubblicano tra gli under trenta

I dati finali confermano che il 72% degli elettori di età compresa tra i 18 e i 29 anni ha sostenuto candidati progressisti alla Camera dei Rappresentanti. Solo il 25% di questa fascia demografica si è allineato con i repubblicani, evidenziando un divario netto che le nuove generazioni stanno colmando in modo decisivo. Tale preferenza elettorale indica un abbandono strutturale del Grand Old Party da parte dei nuovi votanti.

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La partecipazione elettorale della generazione under 30 ha rappresentato il 10% del totale dei voti espressi. Questa cifra mostra una leggera riduzione rispetto al 12% registrato durante le midterm del 2022. Nonostante il calo percentuale nella presenza fisica alle urne, la compattezza del voto democratico tra i giovani rimane l'elemento distintivo di questa tornata elettorale, sancendo il fallimento delle strategie repubblicane di reclutamento giovanile.

Dati demografici e opposizione alla figura di Trump

Le analisi sui risultati indicano una correlazione inversa tra età e sostegno ai repubblicani. Nella fascia d'età 30-44 anni, il 60% degli elettori ha scelto i democratici contro il 30% repubblicano. La situazione nella fascia 45-64 anni risulta più equilibrata ma vede ancora prevalere i progressisti con il 51% contro il 47%. Solo tra gli over 65 i repubblicani mantengono una leadership numerica, conquistando il 51% dei consensi contro il 48% dei rivali.

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Il risentimento verso Donald Trump appare come il motore principale di questa virata politica. Gli analisti notano che il sostegno giovanile attuale ricorda quello del 2008, quando Barack Obama guidava i democratici in un contesto simile. Per il presidente uscente, la debacle elettorale rappresenta un fallimento su tutti i fronti, incluso il tentativo di consolidare il potere nelle roccaforti tradizionali.

Svolta storica nel Texas e consenso ispanico

La perdita di consenso si manifesta chiaramente anche nello Stato del Texas, tradizionalmente considerato un porto sicuro per il Partito Repubblicano. Gli elettori ispanici, che due anni fa avevano preferito il Gop, stavolta passano in massa dall'altra parte. Tra gli uomini ispanici si registra un aumento del 24% a favore dei democratici, mentre tra le donne il vantaggio cresce del 15%.

Oltre il 40% degli ispanici si identifica ora con il Partito Democratico, mentre la percentuale di adesione ai repubblicani diminuisce costantemente. Questa trasformazione ha permesso a James Talarico, candidato di 38 anni, di convincere questo elettorato e strappare un seggio al Congresso decenni dopo l'ultima vittoria democratica nello Stato. Il successo di Talarico conferma la solidità della nuova alleanza politica.

Reazioni internazionali e prospettive future

Le reazioni internazionali a questi risultati sono immediate e diversificate. L'Iran ha espresso esultanza per la sconfitta elettorale di Trump, interpretandola come un segnale di debolezza della sua amministrazione. La Cina ha mantenuto un tono prudente, evitando dichiarazioni premature sulle implicazioni geopolitiche. Elon Musk, invece, ha reagito scherzando sulla vicenda sui social media, minimizzando l'impatto politico del risultato.

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Guardando al futuro, nulla è scontato per le prossime elezioni del 2028. I democratici sono stati premiati dall'elettorato più giovane, spinto principalmente dal risentimento nei confronti della figura di Donald Trump. Tuttavia, la riduzione della partecipazione giovanile al 10% rispetto al 12% del passato suggerisce che la mobilitazione potrebbe variare. Il Partito Democratico deve ora consolidare questa nuova base prima di affrontare le sfide politiche successive.