Elezioni Usa: Il destino del Senato e la minaccia di Trump

Analisi delle elezioni di metà mandato Usa e dei sette seggi chiave del Senato. Il rischio per Donald Trump è un Congresso controllato dai Democratici e la sua reazione.

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti si stanno avvicinando rapidamente, promettendo di rivelare il vero livello di stanchezza dell'elettorato americano verso Donald Trump e il movimento MAGA. Con l'inizio del conteggio delle schede nella notte tra martedì e mercoledì, il paese osserva con tensione quali saranno le conseguenze politiche per la Casa Bianca e per il legislatore.

Il rischio di un Congresso avverso

Se i Repubblicani temono soprattutto di perdere il controllo della Camera dei Rappresentanti, lo scenario più pericoloso per Donald Trump è una sconfitta anche al Senato. Una perdita del controllo senatorio creerebbe un Congresso in maggioranza avverso alle politiche della Casa Bianca, limitando drasticamente i poteri esecutivi. Trump ha già annunciato una reazione aggressiva, minacciando di diventare Mr. Veto, bloccando ogni iniziativa avversa fino a quando i Democratici non saranno costretti a trovare un'intesa dopo mesi di stallo.

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I sette Stati chiave per il controllo

Per infliggere a Trump la sconfitta politica più dura, i Democratici devono conquistare almeno quattro dei sette seggi chiave in palio. Il primo blocco elettorale a chiudere i seggi sarà quello di North Carolina e Ohio, con le operazioni che inizieranno all'1:30 dell'ora italiana. Subito dopo, alle ore 2 del mattino, si chiuderanno le urne nel Maine e in gran parte di Kansas, Michigan e Texas, mentre l'Iowa e le contee occidentali di Kansas, Michigan e Texas seguiranno alle ore 3.

I primi risultati concreti arriveranno tuttavia tra le 6 e le 7 di mattina dall'Alaska, dove la competizione è insolitamente serrata. Dopo un iniziale vantaggio democratico, i Repubblicani sono riusciti a rovesciare la situazione, creando un'incertezza che terrà banco nell'ultima fase dello spoglio. Questo Stato rappresenta uno dei tasselli fondamentali per bilanciare la mappa senatoria che potrebbe cambiare il corso della politica americana.

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Nord Carolina e Ohio: le sfide iniziali

Il seggio del Nord Carolina, attualmente occupato dal Repubblicano uscente Thom Tillis, è considerato dagli analisti politici una delle occasioni più accessibili per il Partito Democratico per strappare una vittoria. Il candidato democratico Roy Cooper, ex governatore dello Stato, punta a battere Michael Whatley, ex presidente del Comitato nazionale repubblicano e sostenitore diretto di Trump. Tutti i sondaggi attribuiscono a Cooper un solido vantaggio, suggerendo che questo potrebbe essere il primo colpo per l'opposizione.

Parallelamente, in Ohio si affronta una sfida cruciale tra il democratico Sherrod Brown e il repubblicano Jon Husted. Il seggio era stato lasciato vacante dopo l'elezione di JD Vance a vicepresidente degli Stati Uniti. Husted, attuale senatore in carica, era stato nominato dal governatore per occupare temporaneamente il posto senza passare dalle urne. I sondaggi degli ultimi due mesi indicano una vittoria dei Democratici, sebbene non troppo comoda, con un margine che oscilla tra i 2 e i 6 punti percentuali.

Maine e Kansas: le sorprese della mappa

Il Maine rappresenta uno dei testa a testa più monitorati di questo ciclo elettorale, con la senatrice repubblicana moderata uscente Susan Collins che sfida lo sfidante democratico Troy Jackson. I dati ufficiali del tracker delle elezioni mostrano Jackson in leggero vantaggio nelle rilevazioni finali di ottobre, sebbene la forbice rimanga stretta tra i 2 e i 4 punti. Questa contesa è vista come un indicatore chiave della polarizzazione elettorale in stati tradizionalmente repubblicani ma in evoluzione.

Al contrario, il Kansas è diventato teatro di una competizione insolitamente combattuta per quella che era una storica roccaforte conservatrice. Trump si è recato lì domenica come ultimo grande appuntamento di campagna. La gara tra il senatore uscente Roger Marshall e l'avversario democratico Adam Hamilton vede dati molto vicini. Una vittoria democratica sarebbe una batosta senza precedenti, poiché il Kansas non eleggeva un senatore democratico dal 1932, segnando quasi un secolo di dominanza repubblicana.

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Il Michigan e la posta in gioco storica

L'unico seggio tra gli Stati in bilancio attualmente in mano democratica è quello vacante per la decisione del senatore Gary Peters di non ricandidarsi. La sfida vede il democratico Abdul El-Sayed, epidemiologo e sostenuto dall'ala socialdemocratica, contro il repubblicano Mike Rogers, ex presidente della Commissione Intelligence della Camera. La questione mediorientale e l'identità religiosa sono diventati i principali fattori di polarizzazione, con El-Sayed che puntarebbe a diventare il primo senatore musulmo della storia Usa, scatenando una retorica dura da parte del fronte repubblicano.