Elezioni Usa: Mercati Assorbiscono Controllo Democratico e Crollo Titoli Trump

I mercati reagiscono alla vittoria democratica al Congresso USA. Crollo titoli Musk e Trump Media, petrolio in calo e Bitcoin volatile dopo le midterm.

Le borse globali hanno riassorbito la volatilità iniziale seguita alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, confermando la netta vittoria del Partito Democratico che ha conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso. Questa svolta politica ha innescato un rimbalzo immediato sui mercati azionari europei, mentre i titoli direttamente associati all'amministrazione Trump e al magnate Elon Musk hanno registrato perdite significative nelle contrattazioni del giorno.

La Dinamica dei Mercati e il Ruolo di JD Vance

Il Partito Democratico ha strappato sette seggi al Senato ai repubblicani, garantendo una transizione politica ordinata che ha tranquillizzato gli investitori istituzionali. Nonostante le forti oscillazioni notturne sui future di Wall Street e in Asia, il quadro si è stabilizzato durante la giornata, con le borse europee in rialzo grazie alla percezione di stabilità normativa. Viceversa, i rendimenti dei titoli di Stato sono rimasti sotto controllo, riflettendo l'assenza di shock politici improvvisi. Il vicepresidente JD Vance ha attribuito la sconfitta repubblicana alla guerra in Iran e alla scarsa attenzione riservata al carovita, definendo il costo politico della perdita del Senato per i prossimi sei anni come un prezzo necessario, seppur polemico.

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Il Crollo dei Titoli Legati a Trump e Musk

I titoli più danneggiati sono stati quelli con legami diretti alle figure chiave della destra americana. Tesla ha ceduto il 4,13% nella seduta principale, dopo aver perso il 5% prima dell'apertura, mentre SpaceX ha registrato un calo del 2,70%. Elon Musk, principale finanziatore del partito repubblicano, aveva speso quasi 500 milioni di dollari per sostenere i candidati repubblicani e aveva esortato i propri follower a votare rosso, prima di cancellare tutti i post sui social media. Il rischio per le sue aziende ora verte sulle possibili commissioni d'inchiesta e sui controlli governativi sui contratti pubblici e sulle tecnologie di guida autonoma, specialmente in Texas, dove sono headquartered le sue principali attività.

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Impatto su Intelletti Artificiali, Bitcoin e Petrolio

Il settore dell'intelligenza artificiale ha subito forti pressione, con i future sul Nasdaq-100 che avevano perso fino al 2,2% nella notte, mentre Oracle scendeva del 4% a causa del voto in Texas. La vittoria della democratica Gina Hinojosa a governatore ha portato alla promessa di sospendere le autorizzazioni per nuovi data center. Sul fronte delle criptovalute, il Bitcoin è sceso a 75.600 dollari, il minimo da metà settembre, prima di risalire verso i 78.000 dollari, trainato anche da uscite massive dai fondi quotati. Contemporaneamente, il prezzo del petrolio Brent ha registrato un calo del 10% vicino ai 93 dollari al barile, il livello più basso in due mesi.

Reazione di Trump Media e Prospettive Future

Trump Media, la società di cui Donald Trump detiene il 41%, ha perso il 9,41% in seduta, portando la caduta da inizio anno al 55%. Altri titoli correlati come American Bitcoin e Unusual Machines hanno mostrato debolezza, rispettivamente del 3,2% e del 2,4%. Nonostante le criptovalute abbiano speso oltre 300 milioni di dollari per sostenere candidati favorevoli, la legge sulla struttura del mercato, il Clarity Act, si è fermata al Senato a settembre. L'attuale scenario di mercato riflette quindi una cautela diffusa verso gli asset legati all'agenda politica repubblicana, mentre il resto del mercato azionario recupera terreno grazie alla stabilità garantita dal nuovo assetto congressuale democratico.