Elezioni USA: Primati storici e cambio di potere nei Midterms

Le elezioni di medio termine statunitensi registrano primi afroamericani, nativi americani e musulmani in ruoli governativi chiave, segnando un cambiamento politico.

Le elezioni di medio termine negli Stati Uniti hanno registrato una serie di primati storici senza precedenti, segnando una profonda trasformazione nel panorama politico nazionale. Il voto ha sancito l'ingresso di figure appartenenti a minoranze etniche, religiose e culturali in posizioni di massimo potere legislativo ed esecutivo, rompendo barriere che persistevano da decenni.

Hakeem Jeffries primo Speaker afroamericano

Hakeem Jeffries sta per diventare il primo speaker afroamericano della storia degli Stati Uniti, ricoprendo la carica di presidente della Camera dei Rappresentanti. Il deputato newyorchese, 56 anni, è stato appena eletto per l'ottavo mandato consecutivo e risulta strafavorito nella corsa alla leadership parlamentare. L'insediamento del nuovo Congresso è previsto ufficialmente per il 3 gennaio, data che segna l'inizio di questa nuova era politica.

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La reazione di Jeffries è stata immediata ed entusiasta, definendo incontenibile la sua esultanza per il risultato ottenuto. Egli ha dichiarato con fermezza che gli estremisti legati al movimento Maga sono in rotta da una costa all'altra degli Stati Uniti. Secondo le sue parole, Donald Trump appare scosso dall'esito elettorale, mentre l'America avrebbe finalmente ritrovato la sua strada tradizionale.

Governatori afroamericani e nativi americani

Nel campo dei governatorati, Byron Donalds, 48enne fedelissimo di Donald Trump, consolida il dominio repubblicano in Florida, dove il Grand Old Party controlla la regione dal 1999. La sua vittoria lo rende il primo governatore afroamericano repubblicano della storia nazionale, un traguardo significativo dato il contesto politico attuale. Questo risultato contrasta con la scena georgiana, dove Keisha Lance Bottoms pone fine a un lungo dominio repubblicano.

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Keisha Lance Bottoms diventa la prima donna afroamericana a ricoprire la carica di governatrice in uno Stato degli Usa, segnando una svolta importante per la Georgia. Sull'altro fronte, la democratica Deb Haaland inanella un nuovo primato storico vincendo nel New Mexico. Dopo essere stata una delle prime due donne native americane elette al Congresso nel 2018, ora diventa la prima governatrice nativa americana della storia.

Il messaggio di Haaland è chiaro e diretto: "Qualcuno deve pur essere il primo", ha dichiarato, aggiungendo semplicemente di non voler essere l'ultima. Questa affermazione racchiude il senso di responsabilità e opportunità che queste nuove figure portano nelle istituzioni americane, aprendo la strada a una rappresentanza più inclusiva.

Primati religiosi e orientamento sessuale

Il senato statunitense vede anche l'elezione di Abdul El-Sayed, il primo cittadino americano di fede musulmana a servire in quel ramo del Congresso. Una vittoria ottenuta malgrado gli attacchi violenti di diversi esponenti repubblicani, ma soprattutto di Donald Trump, che lo ha dipinto come "pericolosamente radicale". Trump ha utilizzato un approccio denigratorio, chiamandolo "Mohammed" per bollarlo come amico dei terroristi, tentando di delegittimarne la candidatura.

Altro primato storico riguarda Chris Pappas, il primo senatore statunitense dichiaratamente omosessuale, eletto nel New Hampshire. Sebbene sia stato molto spesso accompagnato dal marito durante la campagna elettorale, Pappas non ha calcato sui temi dell'orientamento sessuale, affermando: "non mi candido per fare la storia". Prima della politica, era noto per gestire il ristorante di famiglia a Manchester, il Puritan Backroom, dove suo nonno inventò i famosi chicken tenders.

Cambio di potere in stati chiave

Oltre ai primati personali, molte barriere politiche si sono infrante in stati strategici come il North Carolina, l'Ohio e il Kansas. Nel North Carolina, il democratico Roy Cooper si aggiudica la corsa al Senato, interrompendo un dominio repubblicano durato quasi 20 anni. Anche in Ohio passano oltre 20 anni di controllo opposto, con Amy Acton che diventa la nuova governatrice democratica.

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In Kansas, Adam Hamilton diventa il primo senatore democratico dal 1932, un risultato che impallidisce rispetto ad altre vittorie storiche. Xavier Becerra diventa governatore della California, succedendo a Gavin Newsom, ed è il primo di origine ispanica nello Stato dal 1865. Nel Texas, Gina Hinojosa ottiene un doppio primato: è la prima governatrice latina dello Stato e la prima democratica dal 1990, impedendo la rielezione del repubblicano Greg Abbott.

Il trionfo di James Talarico in Texas fa inoltre molto rumore nei media nazionali. Egli strappa il seggio al Senato al repubblicano Ken Paxton, diventando il primo dem a centrare l'impresa dal 1988, anno in cui Talarico non era neanche nato. Questi risultati indicano un forte spostamento dell'elettorato verso candidati che rappresentano una maggiore diversità e inclusione sociale.

Simbolismo e chiusura del cerchio

I media americani segnalano un altro momento emotivamente carico legato alle elezioni. Yolanda Renee King, nipote di Martin Luther King, ha votato per la prima volta ad Atlanta. Activista su questioni razziali e contro le discriminazioni, è l'unica nipote del reverendo Martin Luther King, icona dei diritti civili. Suo nonno guidò la campagna per l'approvazione del Voting Rights Act del 1965.

Questa legge storica impediva la discriminazione delle minoranze ai seggi elettorali e facilitava l'elezione di rappresentanti neri e ispanici al governo. Per Yolanda Renee King, questo evento rappresenta la chiusura di un ciclo storico, collegando direttamente la lotta per i diritti civili degli anni '60 con la partecipazione democratica contemporanea. Le elezioni dimostrano quindi una propensione di una parte dell'America a reagire all'ideologia Maga, affermando una storia in cui persone di origini, etnie, religioni, lingue e tradizioni diverse convivono e si mescolano tra loro.