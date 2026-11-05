Elezioni USA: Trump perde potere in Congresso ma mantiene controllo politica estera

Le perdite del Partito Repubblicano alle medie termine riducono il potere interno di Donald Trump, ma l'ex presidente mantiene ampio margine per decisioni di politica estera su Iran e Russia.

Le sorprendenti perdite elettorali del Partito Repubblicano durante le medie termine tenutesi questa settimana hanno significativamente indebolito la posizione di Donald Trump all'interno di Washington. Il presidente si trova ora a fronteggiare un controllo legislativo molto più severo da parte dei Democratici e una scrutinosa revisione della sua agenda politica interna. Nonostante questo scenario politico ostile, Trump conserverà ampia discrezionalità per perseguire i suoi obiettivi sul palcoscenico mondiale nei suoi ultimi due anni di mandato. La sua influenza sulla politica estera riguarderà direttamente aree di crisi come Iran, Israele, Ucraina e i rapporti con la Cina.

Impatto Elettorale e Reazione Democratica

I risultati delle urne hanno illustrato il forte contraccolpo degli elettori dopo otto mesi di conflitto bellico che hanno portato all'impennata dei prezzi della benzina negli Stati Uniti. Le approval rating del presidente sono crollate, spingendo i Democratici a reclamare il controllo del Congresso. Il leader al Senato, Chuck Schumer, ha dichiarato chiaramente che il mandato del suo partito è porre un freno al caos di Trump sia in patria che all'estero. L'obiettivo principale è mettere fine alla guerra contro l'Iran e limitare l'espansione del potere esecutivo in materia militare. I Democratici hanno accusato i Repubblicani di aver ceduto il potere di dichiarare guerra, concedendo a Trump carta bianca su fronti internazionali.

Also read Elezioni USA: i Democratici conquistano Congresso e Stati chiave

Limiti del Potere Legislativo sugli Affari Esteri

Nonostante l'ascesa dei Democratici, gli analisti sottolineano che il Congresso ha capacità molto limitate nel fermare un presidente come comandante in capo. William Wechsler, direttore senior dei programmi sul Medio Oriente presso l'Atlantic Council, ha precisato che l'assemblea può bloccare l'agenda domestica ma faticerebbe a interferire con le operazioni militari. Gli strumenti principali disponibili per l'opposizione includono indagini, audizioni per la conferma dei nomina e il controllo sui finanziamenti. Tuttavia, queste leve hanno un impatto ridotto rispetto alle ampie potestà costituzionali del presidente in materia di difesa e relazioni internazionali. La Casa Bianca ha ribadito che le decisioni di Trump non sono mai state motivate da calcoli politici.

Dilemmi Geopolitici e Tensione con l'Iran

La questione più urgente rimane la guerra contro l'Iran, un conflitto che Trump ha ammesso aver contribuito alla sconfitta del suo partito. Nonostante il successo elettorale dei Democratici, Trump ha insisitito di non avere rimpianti per l'attacco alla Repubblica Islamica. Ha definito essenziale impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare, sostenendo che il paese non la cerca. Gli elettori hanno reagito negativamente alla prolungata instabilità regionale che ha colpito l'economia domestica. I leader iraniani hanno celebrato quella che percepiscono come l'umiliazione politica di Trump, mentre fonti vicine alle deliberazioni a Washington suggeriscono che potrebbe ancora optare per azioni militari. Trump potrebbe considerare nuovi attacchi aerei o cercare una via negoziale per una ritirata ordinata.

Advertisement

Rischi di Escalation e Instabilità Globale

Alcuni esperti temono che la impulsività di Trump possa portare a ulteriore instabilità in Medio Oriente o conflitto in altre regioni, potenzialmente bersagliando Cuba. L'isola sotto regime comunista è già sottoposta a un blocco petrolifero e a minacce ripetute. Laura Blumenfeld, analista di politica estera alla Johns Hopkins University, avverte che Trump potrebbe scegliere di utilizzare unilateralmente la forza se si sente circondato. Un ritorno alle grandi ostilità rischierebbe di esacerbare le lamentele economiche che hanno spinto gli elettori contro i Repubblicani. Inoltre, qualsiasi escalation potrebbe alimentare il dissenso all'interno del movimento MAGA, dove molti sostenitori sono preoccupati per le promesse elettorali del 2024 di evitare interventi stranieri.

Strategia Politica e Relazioni Internazionali

I presidenti nella fase finale del loro mandato, quando non possono candidarsi di nuovo, spesso si concentrano sugli affari globali per lasciare un segno storico. Gli analisti si aspettano un comportamento simile da parte di Trump, che cercherà di definire il suo legacy nelle relazioni con amici e nemici. La foto archivio del 14 maggio 2026 mostra Trump insieme al presidente cinese Xi Jinping al Tempio del Cielo a Pechin, simbolo di una diplomazia che cerca di bilanciare potenza e competizione. Mentre i Democratici cercano di frenare il presidente, Trump continuerà a lavorare con chiunque per mettere l'America prima, mantenendo la sua influenza sui fronti caldi globali. La questione centrale è se si sentirà scoraggiato dalle perdite elettorali o incoraggiato a compiere atti più drammatici per la sua eredità storica.