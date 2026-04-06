Elia Del Grande: Fuga Bis dalla Casa Lavoro, Ricerche in Corso in Tutta Italia

Elia Del Grande, condannato per la strage dei fornai, è fuggito per la seconda volta da una casa lavoro. Le ricerche sono in corso, con particolare attenzione al suo comune di origine, Cadrezzate. Il magistrato di sorveglianza deve decidere sul suo futuro.

Elia Del Grande è di nuovo in fuga. Per la seconda volta in sei mesi, l'uomo non è rientrato nella struttura in cui stava completando i sei mesi previsti dalla misura di sicurezza, disposta a seguito della sua dichiarata pericolosità sociale. Questa misura e la valutazione della pericolosità sono attualmente oggetto di un procedimento in corso davanti al magistrato di sorveglianza di Torino.

Il 50enne originario del Varesotto, tristemente noto per essere l'autore della strage dei fornai, ha approfittato di un permesso speciale concesso in occasione della Pasqua e non ha fatto ritorno alla casa-lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, dove era impegnato come volontario presso una mensa dei poveri. Del Grande avrebbe dovuto presentarsi nel pomeriggio di ieri, ma invece ha fatto perdere le proprie tracce, replicando un copione già visto sei mesi fa, il 30 ottobre, quando era sparito da una simile struttura nel Modenese. L'allarme per la fuga di Del Grande è scattato immediatamente dopo il mancato rientro, dando il via a ricerche che si sono estese dal Piemonte a tutta Italia, con un'attenzione particolare rivolta a Cadrezzate, comune in provincia di Varese, luogo di nascita e crescita dell'uomo, e teatro della tragica strage familiare del 7 gennaio 1998, quando Del Grande uccise il padre Enea (58 anni), la madre Alida (53 anni) e il fratello Enrico (27 anni), per opporsi al suo matrimonio con una giovane dominicana di cui era innamorato.\Proprio a Cadrezzate, Del Grande aveva fatto ritorno anche dopo la sua prima scomparsa da una casa lavoro, in quel caso situata a Castelfranco Emilia. Lì, era stato poi rintracciato e arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo di Varese e Modena e dal Ros lo scorso 12 novembre: si era nascosto per settimane, spostandosi di notte sul lago utilizzando un pedalò. Per il triplice omicidio, Del Grande fu inizialmente condannato all'ergastolo, pena successivamente ridotta in appello a 30 anni, a seguito del riconoscimento della semi infermità mentale. Grazie ai benefici previsti dalla legge, ha scontato 25 anni di carcere, ma una volta rilasciato, è stato ritenuto ancora socialmente pericoloso. Da qui, la misura di sicurezza in una casa lavoro, prima in Emilia Romagna e ora, dopo essere stato rintracciato e fermato, in Piemonte. I termini di questa misura, prorogabili, sarebbero dovuti scadere il prossimo 13 aprile. Il 26 marzo scorso, si era tenuta un'udienza davanti al giudice della Sorveglianza di Torino, durante la quale il magistrato si è riservato di valutare la situazione di Del Grande, sotto il profilo della pericolosità sociale, al fine di decidere se concedere la libertà, sempre sotto monitoraggio, o prolungare la permanenza in casa lavoro per ulteriori sei mesi.\L'episodio riapre interrogativi sulla gestione della pericolosità sociale e sulle misure di sicurezza applicate a individui considerati un rischio per la comunità. La reiterata fuga di Del Grande, a distanza di pochi mesi, solleva preoccupazioni circa l'efficacia delle attuali strategie di riabilitazione e controllo. La decisione del magistrato di sorveglianza di Torino, che dovrà valutare la sua pericolosità sociale, sarà cruciale per determinare il futuro di Del Grande e per definire le modalità di gestione di casi simili. La fuga, oltre ad essere un atto di elusione della giustizia, espone la comunità a un potenziale rischio, richiamando l'attenzione sulla necessità di un monitoraggio costante e di un’attenta valutazione delle condizioni psicologiche e comportamentali di individui con precedenti penali di questa gravità. La situazione richiede un'analisi approfondita delle cause che hanno portato a questa ennesima fuga e un ripensamento delle misure adottate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e il reinserimento sociale del condannato, laddove possibile





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