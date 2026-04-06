Elia Del Grande: Ricatturato dopo due settimane di fuga, l'uomo che sconvolse Cadrezzate

Dopo due settimane di latitanza, Elia Del Grande, autore del triplice omicidio del 1998, è stato catturato a Cadrezzate. L'uomo, evaso da una struttura a Modena, aveva trovato rifugio nel luogo della sua tragica impresa. Il caso riapre il dibattito sulla sicurezza e il controllo di individui socialmente pericolosi.

La fuga di Elia Del Grande , un individuo con un passato segnato da un triplice omicidio, si è protratta per due settimane, culminando con la sua cattura a Cadrezzate , in provincia di Varese. Quest'area, teatro della sua efferata azione nel 1998, quando uccise i genitori e il fratello, si è rivelata il suo rifugio preferito, un luogo intriso di memorie e di conoscenza che gli ha consentito di sfuggire per un certo periodo alle forze dell'ordine.

La sua fuga dalla struttura di Modena, destinata ad ospitare persone considerate socialmente pericolose, ha destato un'eco significativa, riaccendendo i riflettori su un caso giudiziario che ha scosso l'opinione pubblica e sollevando interrogativi sulla sicurezza e il controllo di individui con precedenti criminali gravi. \Le indagini hanno rivelato che Del Grande, durante la sua latitanza, ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e di muoversi agilmente nel territorio, sfruttando le risorse disponibili. Si è spostato tra i boschi, utilizzando persino un pedalò per attraversare il lago di Monate, un'azione che suggerisce la presenza di eventuali complici che lo hanno supportato durante la fuga. Del Grande, che oggi ha 50 anni, aveva 22 anni quando commise il triplice omicidio. In quell'occasione, giustificò il suo gesto affermando che i genitori non approvavano la sua relazione con una donna di Santo Domingo. Dopo aver sparato con un fucile contro i suoi familiari, tentò la fuga in Svizzera, ma venne arrestato e confessò il delitto. Il caso, noto come la “strage dei fornai”, a causa della panetteria di famiglia, ha visto Del Grande condannato all'ergastolo in primo grado, pena poi ridotta a 30 anni in appello, grazie alla concessione della seminfermità mentale. Dopo aver scontato quasi interamente la pena, il tribunale di sorveglianza lo aveva sottoposto a una misura di sicurezza in una “casa lavoro” a Castelfranco Emilia, con l'obiettivo di favorire la rieducazione e il reinserimento sociale.\La sua evasione dalla struttura, avvenuta il 30 ottobre, solleva importanti questioni sul funzionamento di queste istituzioni e sulla gestione del rischio da parte delle autorità competenti. Del Grande ha motivato la sua fuga lamentando l'inadeguatezza della struttura, paragonandola a un centro di detenzione per persone con problemi psichiatrici. È importante sottolineare che, sebbene sottoposto a una misura di sicurezza, la situazione di Del Grande non è equiparabile a quella di un detenuto in carcere. Chi si sottrae a una misura di sicurezza, come nel suo caso, non viene trattato come un evaso tradizionale, ma deve comunque ricominciare l'iter giudiziario, senza tener conto del tempo già trascorso nella struttura. Questo dettaglio giuridico ha delle implicazioni significative, poiché determina il percorso che Del Grande dovrà affrontare per la sua nuova situazione detentiva. L'evento della sua cattura pone quindi l'attenzione sulla necessità di rivedere i protocolli di sicurezza, la valutazione del rischio e le modalità di monitoraggio di individui con precedenti criminali simili, al fine di prevenire future evasioni e garantire la sicurezza della comunità





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