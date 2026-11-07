Elia Suleiman a Venezia: L'umanità perduta nel conflitto israelo-palestinese

Il regista palestinese Elia Suleian racconta la perdita di umanità nel conflitto israelo-palestinese attraverso i suoi film presentati a Venezia e analizza il cambiamento del paesaggio urbano di Nazareth.

Il regista palestinese Elia Suleiman riflette sul dramma attuale del conflitto israelo-palestinese, sottolineando come l'umanità e la tenerezza presenti nelle sue opere cinematografiche precedenti siano oggi completamente scomparse. La sua esperienza personale e artistica, emersa durante la presentazione dei suoi lavori alla Mostra del Cinema di Venezia, testimonia un cambiamento radicale nelle relazioni e nel paesaggio fisico della regione.

La scomparsa della tenerezza a Nazareth

Secondo Suleiman, durante la realizzazione dei suoi primi film, esisteva ancora uno spazio per la delicatezza e la vita quotidiana, nonostante l'esistenza del conflitto e la presenza militare israeliana. A Nazareth, la sua città natale, la memoria conserva molti più giardini e spazi verdi rispetto alla realtà attuale, dove il territorio è stato progressivamente annesso.

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L'esercito israeliano ha iniziato a distruggere questi giardini per costruire abitazioni dense e sovrapposte, modificando irreversibilmente l'ambiente circostante. Questo processo di trasformazione urbana ha cancellato non solo il verde, ma anche un senso di normalità che permeava la vita dei residenti in passato, lasciando il posto a una struttura abitativa che riflette la tensione politica dominante.

Gerusalemme e gli anni della Birzeit University

Quando il regista ha realizzato il suo lavoro del 1996, viveva a Gerusalemme e insegnava alla Birzeit University, un periodo che descrive come bellissimo nonostante l'occupazione. In quel contesto, viaggiava in automobile da Gerusalemme a Ramallah, guidando con piacere e fermandosi per raccogliere frutta dagli alberi nei giardini ancora esistenti.

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Questi momenti, definiti una benedizione, avvenivano in un clima di limitazioni e presenza di soldati, ma la natura offriva ancora spazi di libertà. La bellezza del paesaggio e l'attività quotidiana di insegnamento creavano un contrasto con la realtà della guerra, permettendo al regista di catturare sfumature di vita che sarebbero state successivamente oscurate dall'escalation del conflitto.

L'autobiografia cinematografica e la guerra del 1948

Il film del 2009 rappresenta uno dei lavori più personali di Suleiman, raccontando il conflitto attraverso la storia della sua famiglia. Per anni il regista non ha riveduto il film, trovando il tema meno leggero rispetto ad altre opere. Ha girato molte scene esattamente negli stessi luoghi dove gli eventi storici sono avvenuti, come durante la guerra del 1948.

Per esempio, nel film che ripercorre quegli eventi, il novanta percento delle location corrisponde ai siti reali dei fatti. Suleiman racconta come suo padre gli avesse chiesto di verificare la presenza di un proiettile nel luogo di un conflitto avvenuto diciotto anni prima, dettaglio che è stato inserito nel film con grande precisione.

La Nakba e le difficoltà di finanziamento

La Nakba, la catastrofe del 1948 che ha avviato l'occupazione israeliana, è un tema centrale per il regista, nato nel 1960. Ha chiesto a suo padre di scrivere i dettagli della guerra, inclusi colori e stagioni, per incorporarli nella narrazione cinematografica con accuratezza storica e visiva.

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Finanziare un film su questi temi è stato molto più difficile in passato rispetto ad oggi, quando molti registi affrontano momenti critici della storia palestinese. In Israele, l'opera ha suscitato dibattiti nella Knesset sulla possibile classificazione del regista come nemico dello Stato, una percezione che Suleiman rifiuta categoricamente.

Il cinema come archivio storico palestinese

Le pellicole di Suleiman formano un archivio della storia palestinese, diventando documenti storici se sinceri e ispirati da verità potenziali. Anche se raccontano storie di finzione, i film catturano la memoria collettiva e individuale, trasformando l'arte in una testimonianza storica fondamentale per le generazioni future.

La scena in cui l'esercito saccheggia la casa della sua famiglia è stata una delle più criticate, ma rimane un elemento cruciale della narrazione. Il regista conclude affermando che i suoi lavori, attraverso l'ironia e la drammaticità, servono a preservare una verità che rischierebbe altrimenti di essere dimenticata o distorta dal tempo e dal contesto politico.