Elicottero Apache USA precipita vicino allo Stretto di Hormuz: piloti salvi, Trump rassicura

Un elicottero Apache statunitense è precipitato vicino allo Stretto di Hormuz. I due piloti sono stati tratti in salvo e stanno bene, secondo il presidente Trump. L'incidente avviene in un momento di fragili tregua tra Iran e Israele, con tensioni persistenti legate al blocco dello stretto e ai negoziati nucleari.

Due piloti statunitensi sono illesi dopo che il loro elicottero Apache è precipitato vicino allo Stretto di Hormuz, una via d'acqua controllata dall' Iran . Il presidente Donald Trump ha confermato martedì che i due sono in buona salute, parlando ai giornalisti sulla pista dell'aeroporto John F. Kennedy di New York.

L'incidente è avvenuto in un contesto di elevate tensioni tra Stati Uniti e Iran, con un fragile cessate il fuoco in atto tra Teheran e Israele. Non è ancora chiaro se l'elicottero sia stato abbattuto da fuoco nemico, abbia subito un guasto meccanico o abbia incontrato altri problemi. Il New York Times ha riportato che l'equipaggio è stato tratto in salvo, ma la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato e il Comando Centrale USA non hanno ancora commentato ufficialmente.

L'incidente arriva dopo un periodo di intensi scontri tra Iran e Israele, interrotti temporaneamente dopo un appello di Trump. Domenica scorsa, Teheran ha lanciato missili verso il territorio israeliano, definendoli una rappresaglia per attacchi contro la milizia Hezbollah in Libano. Israele ha risposto colpendo sistemi di difesa aerea iraniani e un impianto petrolchimico che, secondo Tel Aviv, veniva usato per produrre missili balistici. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno a loro volta colpito un impianto israeliano simile ad Haifa.

Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno parlato lunedì, e il presidente USA ha avvertito Netanyahu che se fosse tornato in guerra con l'Iran, avrebbe potuto trovarsi a combattere da solo. Le tensioni si estendono anche allo Stretto di Hormuz, dove l'Iran continua a bloccare gran parte del traffico marittimo, interrompendo il flusso di petrolio e gas naturale liquefatto. Washington ha imposto un blocco navale ai porti iraniani.

Trump ha ribadito che qualsiasi accordo di pace deve garantire che l'Iran non sviluppi armi nucleari. Le richieste di Teheran includono la revoca delle sanzioni internazionali, il rilascio di miliardi di dollari in asset congelati e il riconoscimento del suo controllo sullo stretto. Nel frattempo, l'Iran continua a scambiare messaggi con gli Stati Uniti in un clima di estrema sfiducia.

Un funzionario militare israeliano ha dichiarato che il paese è pronto a continuare le operazioni per tutto il tempo necessario, mentre l'Iran ha minacciato di riprendere gli attacchi contro gli interessi USA nella regione. La situazione rimane tesa, con Trump che ha accennato a un possibile accordo con l'Iran nei prossimi giorni, senza fornire dettagli





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