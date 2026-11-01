Elicottero Bosnia: Favari sopravvissuto e ricordo dei caduti Cri

Il tenente colonnello Flavio Favari racconta lo schianto dell'elicottero in Bosnia. A Roma aperto spazio commemorativo per i caduti della Croce Rossa Italiana.

Il tenente colonnello Flavio Favari è l'unico sopravvissuto dello schianto dell'elicottero avvenuto in Bosnia-Erzegovina, durante la missione europea Eufor-Althea. Il militare medico è attualmente ricoverato nell'ospedale di Tuzla per le ferite riportate nell'incidente, nel quale hanno perso la vita due suoi colleghi della Croce Rossa Italiana.

Favari era uno dei tre componenti del team Medevac impegnato nell'operazione. Dall'ospedale di Tuzla ha ricordato i pochi istanti dello schianto, descrivendo la violenza dell'impatto come un evento durato solo un secondo. Ha dichiarato che è un miracolo essere ancora vivo e di ricordare solo il momento del contatto violentissimo.

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Il tenente colonnello ha ringraziato tutti coloro che gli hanno manifestato vicinanza durante il ricovero. In particolare ha citato i rappresentanti della Croce Rossa della Bosnia-Erzegovina che gli hanno fatto visita, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente nazionale della Cri Rosario Valastro.

Nella cappella della caserma Luigi Pierantoni di Roma è stato allestito uno spazio commemorativo dedicato a Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci. L'area, situata all'interno della struttura di via Luigi Pierantoni, è aperta a militari, volontari, colleghi e cittadini.

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Lo spazio rimane accessibile alla cittadinanza per consentire a chiunque di rendere omaggio alle due vittime decedute. L'obiettivo è permettere alle persone di raccogliersi in preghiera e manifestare solidarietà alle loro famiglie e all'intera comunità della Croce Rossa Italiana.

La vicenda ha scosso profondamente le istituzioni e l'opinione pubblica italiana per la perdita di due operatori umanitari. La missione Eufor-Althea continua il suo ruolo di stabilizzazione nella regione nonostante il tragico incidente.

I colleghi e le istituzioni hanno espresso cordoglio per la scomparsa dei due membri dell'equipaggio. Il ricordo di Zecchillo e Procacci sarà mantenuto vivo attraverso le cerimonie ufficiali e le iniziative di commemorazione organizzate dall'organizzazione umanitaria.