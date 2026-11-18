Il Tribunale di Modena annulla la vendita di un elicottero Kiss 216 Msl mai volato. L'acquirente ottiene il rimborso totale di 207mila euro dal venditore di Fiorano Modenese.

Il Tribunale di Modena ha emesso una sentenza di primo grado che condanna un venditore di Fiorano Modenese a rimborsare interamente la somma di 207mila euro a un acquirente di Lavagna, vicino a Genova. La causa riguardava l'acquisto di un elicottero mai riuscito a decollare, bloccato per tre anni in riparazioni incomplete e con componenti essenziali difettosi.

Rimborso Completo per Velivolo Inutilizzabile

Il giudice Roberto Masoni ha stabilito che il contratto stipulato nel 2022 deve essere annullato, riconoscendo la legittimità delle richieste del compratore. La sentenza ordina non solo la restituzione dei 207mila euro versati, ma anche il pagamento degli interessi maturati e circa 13mila euro per le spese legali sostenute durante il procedimento.

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La decisione si basa sulla valutazione tecnica secondo cui l'elicottero era un bene inidoneo allo scopo per cui era stato acquistato. Il giudice ha evidenziato come la mancanza di funzionalità della ruota libera e della turbina rendesse il velivolo completamente inadatto al volo, rendendo trasparente la necessità di tutelare l'acquirente.

Guasti Tecnici e Attese Inverosimili

Al centro della vertenza vi è un Kiss 216 Msl, un elicottero ultraleggero prodotto dall'azienda Df Aviation, che pesa circa 300 chili e risulta particolarmente adatto all'uso privato e all'atterraggio su grandi imbarcazioni. Nonostante queste caratteristiche teoricamente performanti, il modello è rimasto fermo nel piazzale del venditore in provincia di Modena per un triennio.

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Dal 2022 al 2025, il velivolo non ha mai lasciato il suolo, restando costantemente guasto e inutilizzabile. L'acquirente aveva aspettato tre anni tra riparazioni e sostituzioni di pezzi, sperando in un avvio di movimento che non si è mai verificato, trasformando un investimento destinato al piacere in un incubo burocratico e tecnico.

Impatto sul Mercato e Conclusioni Legali

Questa vicenda sottolinea la criticità nel settore della vendita di beni complessi ad alta tecnologia, dove le tempistiche di assistenza possono compromettere totalmente il valore dell'investimento. Per il compratore di Lavagna, la vittoria in tribunale rappresenta una conferma fondamentale contro pratiche commerciali che ritardano ingiustificatamente la consegna o la messa a norma del prodotto.