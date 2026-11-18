Il Tribunale di Modena ordina il rimborso di 207mila euro per un elicottero Kiss 216 Msl difettoso, mai decollato dal piazzale di Fiorano Modenese dal 2022.

Il Tribunale di Modena ha disposto il rimborso integrale di 207mila euro a un acquirente di Lavagna per un elicottero ultraleggero mai decollato. La sentenza di primo grado del giudice Roberto Masoni annulla il contratto stipulato nel 2022, riconoscendo la totale inidoneità del mezzo all'uso previsto.

Inidoneità tecnica del velivolo Kiss 216 Msl

L'oggetto della causa era un elicottero modello Kiss 216 Msl, appartenente alla categoria dei velivoli sperimentali o ultraleggeri, commercializzato come soluzione economica per piloti privati. Le caratteristiche tecniche prevedevano un peso a vuoto di circa 300 chilogrammi e dimensioni compatte, ideali per l'atterraggio sulle elisuperfici di grandi imbarcazioni. Nonostante le specifiche tecniche apparentemente vantaggiose, il velivolo è rimasto bloccato a terra dal momento della firma del contratto fino al 2025.

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Difetti meccanici: ruota libera e turbina

Il giudice Roberto Masoni, della seconda sezione civile del Tribunale modenese, ha evidenziato come i difetti tecnici rendessero il bene inservibile. L'elicottero presentava gravi malfunzionamenti alla ruota libera e alla turbina, componenti critici per il volo. Il venditore di Fiorano Modenese ha tentato di riparare il velivolo per un periodo di tre anni, ma senza successo. Gli atti processuali confermano che il mezzo è rimasto costantemente "inutilizzabile e non funzionante" presso la sede del venditore in provincia di Modena.

L'iter legale per la risoluzione del contratto

Il compratore di Lavagna, esasperato dall'impossibilità di utilizzare il mezzo acquistato, si è rivolto alla magistratura civile per la risoluzione del vincolo contrattuale. Il giudice ha dichiarato trasparente la situazione, sottolineando che un elicottero incapace di volare non può soddisfare la destinazione d'uso contrattuale. La decisione legale ha quindi imposto al venditore non solo il rimborso del prezzo di acquisto, ma anche il risarcimento dei danni accessori derivanti dalla mancata consegna del bene funzionante.

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Impatto economico e spese legali sostenute

Oltre ai 207mila euro corrisposti per l'acquisto, l'acquirente ha ottenuto il riconoscimento di interessi legali maturati nel corso del contenzioso. La sentenza impegna inoltre il venditore al pagamento di circa 13mila euro relativi alle spese legali sostenute dalla parte attrice per la difesa in tribunale. Questa condanna economica rappresenta un precedente significativo per il mercato degli aeromobili ultraleggeri, sottolineando la responsabilità del venditore nella garanzia di funzionalità del bene consegnato.

Prospettive future per l'acquirente ligure

Con questa sentenza di primo grado, l'acquirente di Lavagna può finalmente chiudere un'esperienza economica e tecnica durata diversi anni senza ottenere alcun risultato operativo. Il velivolo, che doveva essere uno strumento di trasporto versatile per uso ricreativo o professionale, resterà in custodia presso il venditore modenese come bene non più conforme al contratto. La vicenda illustra le difficoltà legali e finanziarie che possono emergere nell'acquisto di beni tecnici complessi quando le garanzie di funzionamento non vengono rispettate.