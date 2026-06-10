Elicottero militare si schianta in Pakistan, tutti a bordo morti

Un elicottero militare si è schiantato in Pakistan, uccidendo tutti a bordo. L'esercito pakistano ha dichiarato che l'incidente è stato causato da un guasto tecnico e che non ci sono sopravvissuti. Una commissione d'inchiesta è stata ordinata per accertare l'esatta causa tecnica dell'incidente.

Tutto il personale a bordo di un elicottero militare è morto in un incidente nei pressi di Muzaffarabad, nel Kashmir pakistano, ha detto l'esercito pakistano in un comunicato mercoledì, senza specificare il numero di morti.

Un elicottero Mi-17 dell'Aviazione dell'Esercito pakistano si è schiantato oggi vicino a Muzaffarabad durante il decollo a causa di un guasto tecnico. Le squadre di soccorso hanno raggiunto il sito e una commissione d'inchiesta è stata ordinata per accertare l'esatta causa tecnica dell'incidente. L'elicottero si è schiantato durante il decollo e ha preso fuoco, ha detto un testimone alla Reuters, aggiungendo che i vigili del fuoco stavano cercando di controllare le fiamme.

L'esercito pakistano ha dichiarato che non ci sono sopravvissuti all'incidente. La causa esatta del guasto tecnico che ha portato all'incidente è ancora sconosciuta. Una commissione d'inchiesta è stata ordinata per accertare l'esatta causa tecnica dell'incidente. L'incidente è avvenuto mentre l'elicottero stava per decollare e ha preso fuoco.

Le squadre di soccorso hanno raggiunto il sito e stanno lavorando per spegnere le fiamme. L'esercito pakistano ha dichiarato che l'incidente è stato causato da un guasto tecnico e che non ci sono sopravvissuti. La commissione d'inchiesta dovrà accertare l'esatta causa tecnica dell'incidente. L'incidente è stato descritto come grave e le squadre di soccorso sono state inviate sul posto per aiutare le vittime





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