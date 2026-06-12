Elicottero ultraleggero precipita in contrada Olivola: morto limprenditore, gravemente feriti pilota e passeggero

Un elicottero ultraleggero è andato a segno nella zona del campo di aviazione di Benevento, provocando la morte di un imprenditore di 76 anni e ferendo gravemente un ex presidente dellAeroclub di Napoli e il pilota, ex colonnello dellAeronautica. Le indagini puntano a un guasto tecnico.

Un elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di martedi 27 gennaio nella contrada Olivola, zona del campo di aviazione di Benevento . A bordo vi erano due persone: un imprenditore di settantasei anni, originario di Airola, e un passeggero di sessantotto anni proveniente da Napoli, ex presidente dellAeroclub di quella citt\u00e0.

Il pilota era un ex colonnello dellAeronautica, con una lunga esperienza di volo e anche come istruttore. Lincidente ha provocato la morte immediata dellimprenditore, mentre il passeggero e il pilota sono stati soccorsi dai soccorritori del 118 e dai vigili del fuoco di Benevento. Entrambi sono stati trasportati allospedale San Pio di Benevento in condizioni molto gravi; il passeggero era ancora incosciente al suo arrivo, mentre il pilota presentava segni di trauma cranico e fratture multiple.

Sul luogo dellincidente e arrivati poco dopo anche gli agenti della Polizia Scientifica, che avranno il compito di ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Le prime ipotesi degli investigatori puntano verso un guasto tecnico, probabilmente legato al sistema di trasmissione del rotore, che avrebbe determinato la perdita di controllo del velivolo. Il procuratore facente funzione Gianfranco Scarfo della Procura di Benevento ha coordinato le prime operazioni di gestione del caso, garantendo la sicurezza della scena e la conservazione delle evidenze.

Nel frattempo, le autorità aeronautiche regionali hanno avviato una verifica su tutti gli elicotteri ultraleggeri operanti nella zona, per accertare la conformità alle normative di manutenzione e per prevenire ulteriori incidenti simili. Limprenditore deceduto, V R, era un libero professionista con una lunga carriera nel settore delle telecomunicazioni, in passato anche manager di una grande società del ramo. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione nella comunit\u00e0 locale e tra i colleghi del mondo imprenditoriale.

Il passeggero, V R, ex presidente dellAeroclub di Napoli, ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione dellaviazione civile e alla formazione di giovani piloti. La sua condizione, seppur critica, offre ancora speranze di recupero, ma i medici hanno evidenziato la gravit\u00e0 delle lesioni.

La tragedia ha avuto un forte impatto anche sugli abitanti di Olivola e sui frequentatori del campo di aviazione, che hanno assistito in pochi minuti a una scena drammatica: lelicottero, avvolto da una nuvola di fumo, si è schiantato contro il terreno, facendo esplodere lenclosed fuel tank. I residenti hanno subito allertato i numeri di emergenza, contribuendo così a una rapida arrivo dei soccorsi.

Le autorit\u00e0 locali hanno invitato la citt\u00e0 a mantenere la calma e a collaborare con le indagini, sottolineando che ulteriori comunicazioni saranno fornite non appena saranno disponibili nuove informazioni sulla causa dellincidente. Nel frattempo, la famiglia dellimprenditore ha chiesto rispetto della privacy in questo momento di dolore, mentre gli amici e i colleghi hanno iniziato a organizzare una cerimonia commemorativa per onorare la sua memoria.

La vicenda si inquadra in un quadro più ampio di recenti incidenti aerei che hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei velivoli ultraleggeri, spingendo le autorit\u00e0 a rivalutare le norme di manutenzione e a rafforzare i controlli periodici. Lincidente di Olivola rimane sotto indagine, e si attende la conclusione del rapporto tecnico per determinare con precisione le cause scatenanti e definire eventuali responsabilit\u00e0 legali





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