Dopo l'eliminazione al quarto Live di X Factor, i membri degli Scraffs raccontano il rapporto con i giudici, il clima in loft e i progetti futuri della band italiana.

La band degli Scraffs, composta da Daniel Jon Stephens, Leonardo Randazzo, Dario Aveotti e Cristian Basile, ha terminato la sua avventura nel reality show musicale dopo essere stata eliminata al quarto Live. I quattro musicisti non nascondono un senso di amarezza per la chiusura dell'esperienza nel loft, ma affermano con fermezza di non avere rimpianti per quanto accaduto. Al contrario, vedono questa uscita come un nuovo inizio necessario per rimboccarsi le maniche e continuare a perseguire il loro sogno di conquistare nuovi palchi.

I giudici Irama, Giorgia e Morandi analizzati dalla band

Il rapporto con i giudici ha lasciato un segno profondo e distinto per ciascuno di loro. Irama è stato definito il fan numero uno del gruppo, una figura che li ha sosteniti con entusiasmo fin dal primo giorno, regalando alla band un ottimo debutto come giudice con una simpatia contagiosa. Per Irama, il ruolo di giudice non è stato affatto semplice, ma la sua energia ha gasato costantemente gli artisti durante le prove.

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Giorgia, dalla parte opposta dello schermo, si è guadagnata un posto speciale nel cuore degli Scraffs, diventando quasi un quinto membro del gruppo. La band la descrive come un tesoro e una sorella maggiore, una presenza fondamentale che offriva una forza spaziale ai ragazzi quando i discussioni al tavolo dei giudici si infiammavano. La sua amicizia e la sua disponibilità a sostenere il gruppo sono state un pilastro emotivo durante tutto il percorso televisivo.

Il rapporto con Gianni Morandi è risultato più complesso e meno fluido rispetto agli altri. Gli Scraffs hanno espresso il desiderio di un confronto più formativo con il giudice, cercando di capire come arrivare meglio alla sua sensibilità invece di sentirsi dire semplicemente che non gli arrivavano. Nonostante questa distanza, il gruppo riconosce che il lavoro della direzione artistica e dei fonici è stato straordinario, creando le condizioni per esibizioni di alta qualità.

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La dinamica in loft e le polemiche sulla irruenza

Dentro le mura del loft, l'atmosfera era caratterizzata da una grande famiglia unita. I primi giorni i concorrenti erano un po' diffidenti, ma gli Scraffs sono riusciti in una settimana a trascinarli, portando il "verbo Scraffs" per trasmettere vivacità e leggerezza. Questo approccio ha creato un clima bellissimo dove tutti si davano forza a vicenda, rendendo la convivenza un antidoto perfetto contro l'ansia della competizione. Il gruppo si mancherà molto per questa complicità nata durante le gare.

Una nota critica riguarda la loro performance in palco e la percezione della loro irruenza. Dopo essere stati criticati per essere stati statici nel primo Live, gli Scraffs hanno deciso di portare tutta la loro energia nelle puntate successive per fare il loro show e usare la musica per dire la loro sul mondo. Questa reazione non è stata interpretata come arroganza, ma come volontà di non sembrare noiosi. Quando sono arrivate altre critiche sugli stessi aspetti, il gruppo non è stato d'accordo e lo ha detto chiaramente, difendendo la propria interpretazione artistica.

Il futuro dopo l'eliminazione al quarto Live

Ora lo sguardo degli Scraffs è rivolto esclusivamente al futuro e al desiderio di tornare sul grande palco. Riferiscono di essere stati tante volte sotto il palco da spettatori e di nutrire una voglia fortissima di salirvi sopra. L'eliminazione non rappresenta per loro un punto di arrivo, ma solo una tappa del percorso professionale. Hanno dato il massimo in ogni esibizione, inclusa la mancata presentazione di un inedito, un dispiacere che rimane l'unico vero rammarico dell'esperienza.

La soddisfazione per la crescita avvenuta e la possibilità di cantare anche in italiano restano alti. Sentire il pubblico fischiare al momento del verdetto finale ha confermato agli artisti di aver lasciato il segno e di aver dato tutto ciò che avevano. Non ci sono rimorsi nel cuore del gruppo, che torna alla normalità con la consapevolezza di aver vissuto un'emozione enorme e di avere tanti brani in canna pronti per la prossima stagione musicale.