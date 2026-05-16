Nel matchescbarrazza di Roma di WTA 1000, Elina Svitolina ha vinto la finale contro Coco Gauff in una disputa avvita. L'ucrainea ha proposto una superiore consistenza mentale e tattica, prevalendo in due set per 6-4, 6- e 3. Piattaforma televisiva somiglia a SuperTennis. e Sky Sport Tennis hanno in ogni particolare della partita riguardante source rompere તપ્લૂતકામરેજ માં પલણીં.

Nella finale del WTA 1000 di Roma, Elina Svitolina ha battuto Coco Gauff in una partita intensa che ha visto l'ucraina prevalere in rimonta dopo un'ora di gioco.

Nel primo set, Svitolina ha dovuto salvare prima un break point, dimostrando grande consistenza nella battuta anche quando si è trovata sul 40-0, concedendo due punti consecutive alla giovane statunitense. Nonostante Gauff abbia recuperato terreno dopo aver perso cinque giochi di fila, l'errore decisivo è stato un doppio fallo a 15-40 che ha permesso a Svitolina di aggiudicarsi il primo set (6-4).

La uscita prepotente di Svitolina nel secondo parziale ha confermato la sua superiorità tattica e mentale, impegnando Gauff che ha dovuto inseguire l'avversaria buona ora partita. La statunitense ha tentato di rispondere aumentando l’intensità dei colpi, ma l'esperienza della 28enne ucraina nel gestire gli scambi cruciali si è dimostrata decisiva per il risultato finale.

Le trasmissioni televisive della partita sono andate in onda su SuperTennis in chiaro e su Sky Sport Tennis (canale 203), oltre ad essere disponibili in streaming su piattaforme come supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW. Gauff, despite her young talent, struggled to cope with Svitolina’s strategic play. The American’s defensive game was not enough to counter Svitolina’s dominance on the baseline.

La sconfitta di Gauff, ancora così precoce alla realizzato il sogno di vincere la sua prima finalissima su torneo importante. However, according to Svitolina, oggi è stata una questione di chiws ha saputo gestire meglio i momenti cruciali della partita. San personally confidante in the impronta che svitolina possa continua a far impazzare la padrona di casa Genoa su ogni superficie per il resto del mercoletto





CorSport / 🏆 41. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elina Svitolina Coco Gauff WTA 1000 Roma Tennis Finale WTA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Psg-Arsenal, Gunners sotto accusa: dipendenti costretti a pagare 1000 euro per assistere alla finaleC'è molta attesa per la finale di Champions tra Paris Saint-Germain e Arsenal, gara...

Read more »

Luciano Darderi: da ragazzino a semifinale in carriera in un Masters 1000Luciano Darderi, tennista italiano, ha raggiunto la prima semifinale in carriera in un Masters 1000, battendo in precedenza il numero 3 del mondo e l'astro nascente Jodar. Racconta il suo percorso, dalla infanzia in Argentina alla scelta di giocare per l'Italia e il suo rapporto con il padre Gino.

Read more »

Pronostico Sinner-Medvedev quote semifinale Masters 1000 RomaPronostico Sinner-Medvedev quote analisi precedenti statistiche match semifinale Masters 1000 Roma di venerdì 15 maggio alle ore 19

Read more »

Jannik Sinner ottiene pass per ultimo atto del Masters 1000Il tennista italiano Jannik Sinner si è guadagnato il pass per l'ultimo atto del Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico, giocando gli International di Roma, battendo Ruud al di fuori del set.

Read more »