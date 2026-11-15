Elisa annulla concerto Bologna: fan 55enne deceduta all'Estragon

Elisa cancella lo show all'Estragon dopo la morte fulminea di Monica, 55 anni, in prima fila. Ecco i dettagli dell'accaduto e la reazione dell'artista a Bologna.

Elisa ha interrotto e annullato il concerto dedicato ai membri del suo Fan Club presso il locale Estragon di Bologna. La decisione è stata presa a seguito della morte improvvisa di una spettatrice di 55 anni, identificata come Monica, avvenuta durante i momenti preliminari dello spettacolo. L'evento, riservato esclusivamente agli iscritti, doveva celebrare la figura dell'artista, ma è stato segnato da un tragico lutto che ha sconvolto sia la performer che i circa 700-800 presenti.

Dettagli dell'evento e tempistiche del dramma

La situazione si è verificata sabato sera, a circa un'ora dall'inizio previsto della esibizione musicale. Monica, residente a Bologna, si trovava all'Estragon accompagnata dal marito e da un'amica per assistere al raduno annuale organizzato per i fan dell'artista. La donna, da sempre appassionata della cantante, ha avvertito un malessere improvviso prima di raggiungere i propri posti in prima fila. La rapidità dell'incidente ha impedito ogni possibilità di intervento preventivo da parte del pubblico.

Also read Bologna, Elisa in lacrime sul palco dell’Estragon: muore la fan Monica, 35 anni, prima del concerto

I soccorsi sono intervenuti immediatamente grazie alla presenza di personale sanitario della Croce Rossa Italiana, dotato di un'ambulanza pronta all'uso all'interno della struttura. I tecnici hanno tentato la rianimazione Cardiopolmonare sul posto e durante il trasporto urgente verso la struttura ospedaliera. Nonostante gli sforzi del team medico, la 55enne non è sopravvissuta al malore fulmineo che l'ha colpita. Il decesso è stato ufficialmente dichiarato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore Papa Giovanni XXIII, noto come San'Orsola di Bologna.

Testimonianza di Elisa e reazione del pubblico

Elisa ha preso la parola direttamente sul palco, visibilmente commossa e in lacrime, per comunicare alla platea la notizia del decesso. La cantante ha spiegato che il gruppo stava per salire in scena quando è giunta la notizia delle condizioni gravi della donna, caratterizzate da un arresto cardiaco improvviso. Ha dichiarato di non avere parole per esprimere il proprio dolore, sottolineando come l'evento dovesse essere un momento di celebrazione della vita e delle connessioni umane.

Advertisement

"Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi. È successo che ci ha lasciato in ospedale", ha raccontato l'artista, specificando che la donna soffriva di problemi di salute pregressi. Le sue parole sono state accolte da un lungo applauso da parte dei fan rimasti in attesa, uniti nell'affetto e nello sgomento. Elisa ha ribadito come l'obiettivo dell'incontro fosse stare insieme, condividendo sia le gioie che le difficoltà, in un'ottica sempre costruttiva, rendendo ancora più prezioso ogni istante di vita.

Contesto dell'evento e prossimi sviluppi

Il concerto in questione rappresenta un appuntamento annuale pre-natalizio, tradizionalmente considerato dai fan un evento di grande importanza, paragonabile alle festività più attese. L'Estragon di Bologna ospita questa tradizione ormai da diversi anni, creando un legame forte tra l'artista e la sua base di sostenitori. La tragedia avviene a breve distanza dall'uscita del nuovo singolo "Ciao", pubblicato venerdì, che anticipa l'album Kintsugi in arrivo il 27 novembre.

Sul fronte organizzativo, l'Estragon ha espresso profonda vicinanza alla famiglia della defunta e alla produzione dello spettacolo. Manuele Roveri, titolare della struttura, ha dichiarato che l'ambiente è scosso e addolorato. Sono in corso valutazioni per riprogrammare l'evento o organizzare iniziative di solidarietà in accordo con i familiari, ma per il momento la priorità è il lutto. Elisa ha inviato messaggi di cordoglio sui social media, stringendosi affettuosamente attorno a tutti i fan e alla famiglia di Monica.