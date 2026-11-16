Elisa annulla concerto per fan deceduta, tributo a Monica su Fazio

Elisa interrompe la partecipazione a Che Tempo Che Fa per dedicarsi alla memoria di Monica, fan deceduta durante il concerto. Un momento di lutto e condivisione su Fazio.

La giornata televisiva di domenica 15 novembre 2026, originariamente dedicata alla musica e alla condivisione artistica, ha subito una svolta drammatica e imprevedibile nel salotto di Che Tempo Che Fa. L'appuntamento con Elisa, ospite del conduttore Fabio Fazio sul canale Nove, è stato completamente riscritto a causa di una tragedia familiare che ha colpito la cantante friulana e l'intera comunità dei suoi sostenitori.

La decisione di Fazio e l'annullamento del live

Quando l'evento era stato inizialmente fissato in calendario, nessuno avrebbe potuto immaginare il lutto che si sarebbe consumato. Elisa era rimasta profondamente sconvolta dalla scomparsa improvvisa di Monica, sua fan cinquantacinquenne, che ha avuto un malore ed è deceduta poco prima del grande evento live organizzato per il suo fan club. Il conduttore Fabio Fazio ha introdotto la cantante spiegando il cambio di programma: l'artista ha annullato il concerto per motivi di rispetto e ha deciso di trasformare lo spazio televisivo in un momento intimo e speciale dedicato alla memoria della donna.

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Il tributo musicale nel silenzio dello studio

Nello studio silenzioso e raccolto, visibilmente emozionata e provata dal dolore, Elisa ha scelto di affidare alla musica il proprio messaggio d'affetto. Ha interpretato Eppure sentire (un senso di te), uno dei suoi brani cult più amati e intensi, in un'esibizione commovente. Durante la performance, la cantante ha rivolto per tutto il tempo lo sguardo verso l'alto, quasi a voler cercare un contatto diretto e parlare ancora una volta alla sua fan Monica, creando un'atmosfera di straordinaria delicatezza.

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Le parole di Elisa sui figli e sul dolore

Al termine della performance, Elisa ha condiviso con gli spettatori il gesto compiuto nelle ore precedenti per stringersi attorno ai familiari della donna scomparsa. Ha spiegato anche la ragione dietro la scelta di quel brano specifico, rivelando di aver chiesto quale fosse la canzone preferita da Monica, che l'avrebbe voluta sentire al suo concerto. Prima di congedarsi, la cantautrice ha lasciato una riflessione carica di umanità sulla fragilità della vita: Siamo tutti ancora molto scossi, mi sono sentita con i miei fan e siamo particolarmente provati. Ogni minuto è prezioso.