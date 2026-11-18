Elisa Di Eusanio ritorna nel ruolo di Teresa in Doc - Nelle tue mani su Rai Uno il 19 novembre 2026. Analisi della carriera dell'attrice e dettagli sulla nuova stagione.

Il 19 novembre 2026 segna il ritorno puntuale di un volto storico della televisione italiana. Elisa Di Eusanio torna su Rai Uno in prima serata per la nuova stagione di Doc - Nelle tue mani. La serie prosegue con la narrazione degli eventi ospedalieri e delle nuove relazioni che si sviluppano.

La carriera di Elisa Di Eusanio e la sua storia artistica

Elisa Di Eusanio è nata a Teramo il 12 agosto 1980. Il suo approccio al mondo dello spettacolo inizia molto presto. Trascorre gran parte della sua giovinezza nel laboratorio di arte e spettacolo gestito da sua madre. Qui studia danza e coltiva la sua passione per la recitazione.

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Si diploma al liceo classico Melchiorre Delfico. Nel 1998 frequenta la scuola di teatro Spazio Tre di Silvio Araclio. La passione per la recitazione la porta a trasferirsi a Roma. Qui viene ammessa all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico.

Si diploma nel 2002. Nello stesso anno riceve il premio Salvo Randone di Siracusa come miglior attrice emergente. Il suo percorso artistico inizia sul palcoscenico. Collabora con la compagnia di Carlo Giuffré. Interpreta Gemma per due stagioni nella pièce Miseria e nobiltà.

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Debutti cinematografici e notorietà in televisione

Il debutto al cinema avviene nel 2007. La pellicola è Come tu mi vuoi, diretta da Volfango De Biasi. Seguono le prime esperienze televisive nelle serie Chirurgia d'urgenza nel 2008 e La scelta di Laura nel 2009. La notorietà arriva nel 2011 con il ruolo di Cenerentola.

Nel 2012 partecipa a tre pellicole. I titoli sono Henry, Gli sfiorati e Good as You. Nel 2017 Carlo Verdone la dirige in Benedetta follia. Nel 2022 entra nel cast de La tana di Beatrice Baldacci.

Il 2023 vede il suo ritorno con Volfango De Biasi. La pellicola è Un matrimonio mostruoso. Parallelamente, conquista il pubblico televisivo con il ruolo della caposala Teresa. Questo personaggio è centrale in Doc - Nelle tue mani.

Teatro e nuovi progetti con Club 27

Elisa Di Eusanio non abbandona mai il teatro. Tra il 2025 e il 2026 porta in scena Club 27. Si tratta di uno spettacolo-concerto. L'opera intreccia la sua esperienza personale con le storie di artisti scomparsi a soli 27 anni.

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La narrazione cita nomi come Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison e Jimi Hendrix. Il progetto dimostra la versatilità dell'attrice. Unisce recitazione e performance musicale.

Il ruolo di Teresa e i cambiamenti nella serie

Teresa è il personaggio che fa da vedetta al reparto. La serie mostra i nuovi amori che nascono lungo i corridoi dell'ospedale. La narrazione continua a intrecciare dramma e vita quotidiana.

Luca Argentero ha annunciato il suo addio. Ha dichiarato che sarà l'ultima volta per lui. Ha preferito fermarsi. Si tratta di un passaggio di testimone. La nuova stagione introduce una svolta crime.

La serie rimane un punto fermo per il pubblico. Elisa Di Eusanio conferma la sua presenza. La trasmissione è regolarmente in onda su Rai Uno. Il 19 novembre 2026 è la data prevista per l'episodio. La storia continua a evolversi. I personaggi affrontano nuove sfide.