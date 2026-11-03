Elisa e Andrea Rigonat: la fine del matrimonio e il nuovo progetto 'Kintsugi' contro i traumi

La cantante rivela la separazione da Andrea Rigonat e presenta 'Kintsugi', album e docufilm dedicati alla guarigione da un abuso subito da bambina.

La cantante italiana Elisa e il marito Andrea Rigonat hanno messo fine alla loro relazione matrimoniale, una decisione che segna un capitolo significativo nella vita pubblica della musicista. La separazione non era nelle intenzioni iniziali della coppia, che aveva cercato di tutelare la propria sfera privata dalle dinamiche invasive della società digitale contemporanea. Tuttavia, la rottura ha agito da catalizzatore per un processo di introspezione profonda, portando Elisa a confrontarsi con memorie represse e dolori storici mai elaborati pienamente in passato.

Il significato del titolo Kintsugi nell'arte

La parola Kintsugi proviene da un'antica disciplina giapponese che consiste nella riparazione di oggetti rotti utilizzando l'oro. Questa tecnica artigianale non mira a nascondere le creazioni o le spaccature della ceramica, ma le esalta, trasformandole in elementi centrali che celebrano l'unicità e la storia dell'oggetto. Per Elisa, questa metafora visiva rappresenta il cuore del suo nuovo progetto artistico, inteso come simbolo di rinascita personale e resilienza dopo una crisi individuale profonda.

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Il titolo Kintsugi inaugura due nuove opere della cantante: l'album in uscita il prossimo 27 novembre e un mediometraggio presentato in anteprima. L'iniziativa nasce dal bisogno sincero di narrare un cambiamento radicale, attraversando un periodo di dolore intenso vissuto come persona. La scelta di esporre queste fragilità risponde alla necessità di rompere il silenzio imposto dalla vita pubblica moderna, dove gioie e dolori privati vengono spesso consumati senza compassione reale.

Rivelazione su un abuso subito a otto anni

Il percorso di consapevolezza ha portato Elisa a condividere un trauma particolarmente profondo subìto all'età di otto anni. La cantante ha dichiarato di aver chiesto aiuto per questo abuso sessuale solo al compimento dei 48 anni, dopo decenni di silenzio e ingiustificati sensi di colpa. Questa rivelazione sottolinea la difficoltà di nominare esperienze che violano il corpo e segnano la vita in modo indelebile, un'elaborazione che è arrivata solo in età adulta.

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Elisa ha spiegato che l'abuso subito nell'infanzia ha alterato radicalmente la sua percezione del mondo esterno, portando a una perdita di fiducia negli adulti e in una visione del mondo popolata da pericoli. La mancata risoluzione di questi eventi, unita a una complessa figura paterna e a un senso di abbandono, ha creato buchi neri emotivi. Piccole negazioni oggi vengono percepite come montagne definitive, connesse ai traumi antichi non risolti.

La scrittura come strumento di guarigione

Per sanare queste ferite storiche, la cantante ha scelto di utilizzare la scrittura come forma di kintsugi emotivo. Le parole vengono impiegate per rammendare le lacerazioni, mantenendo il filo delle cose e impedendo che la realtà venga alterata dalla memoria distorta. Questo processo creativo aiuta Elisa a ricordare chi è stata e a comprendere meglio se stessa, oltre a facilitare una relazione più sana con i propri figli, evitando la trasmissione di questi carichi emotivi.

La cantante ha espresso il desiderio che nessun altro aspetti molti anni per parlare di questi eventi traumatici, sottolineando che il dolore deve essere nominato per essere processato. Ha ribadito con fermezza che una persona abusata non ha mai nessuna colpa, invitando a liberarsi dal peso del silenzio che toglie tempo prezioso alla vita. La consapevolezza dei dolori vissuti, una volta acquisita, viene presentata come una fonte di forza per affrontare le sfide future.

Rapporto tra fama artistica e stato interiore

Nel docufilm allegato al progetto, Elisa riflette anche sul rapporto con la fama e il successo professionale. Ha sottolineato che i successi nella vita artistica non corrispondono necessariamente ai successi dell'anima, ricordando che milioni di dischi venduti non hanno automaticamente a che fare con le relazioni umane o lo stato interiore di una persona. Questo distacco tra apparato pubblico e vita privata è stato fondamentale per la sua evoluzione personale.

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Elisa sta imparando a non colpevolizzarsi, portando avanti un lavoro di pulizia interiore. Descrive questo processo come un riordinamento: gli ingombri emotivi non si rimuovono completamente, ma possono essere sistemati nel posto giusto, cambiando loro posizione e destinazione. I pezzi del mosaico si stanno ricomponendo, permettendo alla cantante di guardare al futuro con una speranza rinnovata, fondata sulla consapevolezza e sulla capacità di elaborare il passato senza esserne schiava.