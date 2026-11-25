Elisa pubblica Kintsugi, undici tracce prodotte da Dardust nate dalla separazione dal marito Andrea Rigonat, e racconta gli abusi subiti da bambina.

Elisa pubblica venerdì 27 novembre il nuovo album Kintsugi, il disco nato dopo la separazione dal marito Andrea Rigonat. Il lavoro, edito da Island/Universal, contiene undici brani e la produzione di Dardust. La cantante ha scelto un titolo che richiama l'antica arte giapponese di riparare le ceramiche con l'oro, senza nascondere le crepe.

Nel 2027 Elisa festeggerà trent'anni di carriera con un concerto l'11 settembre alla RCF Arena di Campovolo, lo stesso palco dove nel 2005 aprì il concerto di Ligabue. Il progetto discografico è accompagnato anche da un film diretto da Ludovico Boccianti, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

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Un album autobiografico nato dalla separazione

Il nuovo disco di Elisa nasce direttamente dalla fine del matrimonio con Andrea Rigonat. La cantante spiega di non aver potuto fare altro che scrivere quello che stava vivendo, descrivendo un periodo molto intenso che l'ha portata davanti a una grande rivoluzione personale.

Elisa definisce Kintsugi un album viscerale, che scava dentro la sua esperienza. Nelle sue parole, ha scalato il proprio Everest e ha poi iniziato una silenziosa discesa, con la sensazione che il peggio sia alle spalle e che stia tornando a sentire l'odore di vecchi sogni.

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Il titolo del disco e la sua immagine simbolica rimandano alla volontà di ricomporre ciò che si è rotto. Le ferite non vengono cancellate, ma restano visibili, come le crepe delle ceramiche riparate con l'oro.

Il racconto degli abusi subiti da bambina

Proprio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Elisa ha raccontato di aver subito abusi sessuali quando aveva otto anni. La cantante descrive un senso di colpa che le è rimasto addosso, nonostante la consapevolezza di non aver fatto nulla di sbagliato.

Elisa parla anche della paura di non essere creduta e del dubbio di essersi inventata tutto. Secondo la sua testimonianza, l'orrore vissuto non si può spiegare, e il cervello prova in ogni modo a ricomporlo senza riuscirci.

Da madre di due figli, la cantante rivendica la necessità dell'educazione sessuale obbligatoria nelle scuole. Elisa dice di aver ripetuto ai suoi figli fin da piccoli che la colpa non è mai loro e che non devono sentirsi sbagliati o strani.

Crepe personali e critica alla società

Nelle canzoni F.O.M.O. I e F.O.M.O. II, Elisa affronta temi collettivi come l'iperconnessione, il consumismo, la rinuncia al pensiero autonomo e l'intelligenza artificiale. Le fratture che canta nel disco, secondo la cantante, appartengono anche alla società in cui vive.

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Elisa collega questa riflessione alla politica e all'autoritarismo. Afferma che, guardando al fascismo, da questa ferita collettiva esce ancora sangue invece di oro, e invita a difendere tutto ciò che è stato conquistato con il dolore, la fatica e la vita delle persone.

La cantante richiama anche la situazione delle donne iraniane. Ha ricordato la cantante punita lunedì con 74 frustate per essersi esibita senza velo, definendo il coraggio delle donne iraniane esemplare e sottolineando quanto valgono la libertà e la democrazia.

Trent'anni di carriera e il concerto del 2027

Elisa celebrerà i suoi trent'anni di carriera nel 2027 con una data fissata per l'11 settembre alla RCF Arena di Campovolo. La cantante descrive questo appuntamento come un momento vissuto con la fiamma accesa, non nostalgico, ma legato al presente e alla nuova musica.

Nelle parole di Elisa, a trent'anni dagli esordi resta ancora innamorata della musica. Il percorso del nuovo album e il concerto di Campovolo segnano quindi il passaggio tra un passato di successi e un progetto che guarda avanti.