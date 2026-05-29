Elisa in concerto a Piazza Duomo: la voce della cantautrice triestina incanta Milano

Il 15 maggio, Elisa si esibirà gratuitamente a Piazza Duomo per Radio Italia Live. Un evento che celebra la sua carriera, dai successi di Sanremo ai brani più amati, in un mix di emozioni e musica senza tempo.

Il prossimo 15 maggio, Piazza Duomo a Milano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare una delle voci più iconiche della musica italiana: Elisa .

La cantautrice triestina, nata il 19 dicembre 1977 a Trieste e cresciuta tra Gorizia e Monfalcone, porterà il suo talento in uno degli eventi più attesi dell'estate, il concerto gratuito organizzato da Radio Italia Live. Con una carriera che abbraccia oltre due decenni, Elisa ha saputo conquistare il pubblico con la sua versatilità, spaziando dall'italiano all'inglese, dallo spagnolo al francese, fino allo sloveno e al curdo.

Il suo debutto avvenne a soli 19 anni con l'album Pipes & Flowers, ma fu nel 2001 che raggiunse la fama nazionale vincendo il Festival di Sanremo con il brano Luce (tramonti a nord est), una canzone che è diventata un vero e proprio inno generazionale. Da allora, la sua discografia si è arricchita di successi come Eppure sentire, A modo tuo, L'anima vola e Se piovesse il tuo nome, tutti pezzi che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva degli italiani.

Il concerto in Piazza Duomo rappresenta un momento speciale per Elisa, che dopo un periodo di pausa legato alla vita privata e alla famiglia, torna a esibirsi dal vivo in un contesto unico. La sua musica, caratterizzata da un mix di pop, rock e sonorità elettroniche, si fonde con testi profondi e personali, spesso ispirati alle sue radici e alle sue esperienze di vita.

Elisa non è solo una cantante di grande talento, ma anche una madre e una moglie, e il suo mondo privato è sempre stato un punto di riferimento nella sua arte. Durante il concerto, il pubblico potrà ascoltare i suoi brani più amati, ma anche qualche sorpresa, come cover o versioni rielaborate di vecchi successi. La sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso la voce e l'emozione la rende un'artista senza tempo, capace di attraversare generazioni e generi musicali.

L'evento, che si inserisce nel calendario di Radio Italia Live, vedrà salire sul palco anche altri grandi nomi della musica italiana, come Alfa, Giorgia, e molti altri. Ma l'attesa per Elisa è particolarmente alta, considerando che la cantautrice triestina non si esibisce in una piazza così iconica da anni. I fan sono pronti a sventolare bandiere e a cantare a squarciagola i suoi versi, creando un'atmosfera di festa e partecipazione.

Con il suo stile inconfondibile, Elisa continua a dimostrare che la musica è un linguaggio universale, capace di unire le persone oltre ogni confine. Il concerto di Piazza Duomo sarà senza dubbio una delle tappe più memorabili del tour estivo, e un'occasione imperdibile per celebrare la carriera di un'artista che ha fatto della sua voce un simbolo di libertà e autenticità





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