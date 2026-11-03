Elisa: Kintsugi, il nuovo album e documentario sulla separazione

La cantautrice Elisa affronta la sua separazione dal marito dopo 17 anni nel nuovo album e documentario Kintsugi, esplorando dolore e rinascita personale.

La cantautrice Elisa ha inaugurato la pubblicazione di un'intervista a tutto tondo sulle pagine del Corriere della Sera, svelando senza riserve il suo vissuto sentimentale. Dopo che la notizia del divorzio era diventata di dominio pubblico, Elisa si era limitata a ringraziare i fan per non essere stati troppo invadenti. Ora invece affronta l'argomento di petto, raccontando come la rottura dopo diciassette anni abbia segnato una svolta cruciale nella sua carriera e nella sua vita privata.

Origini del progetto Kintsugi

Il suo vissuto, la sua vita sentimentale e i molteplici pensieri nascosti nei cassetti dei ricordi hanno dato vita a un nuovo album e al suo primo documentario. Entrambe le opere condividono lo stesso titolo, Kintsugi. Questo progetto artistico nasce dalla volontà di raccontare con onestà il dolore e il ruolo trasformativo che può avere nella vita di un artista.

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Il dolore della separazione dai figli

Elisa ha spiegato che la rottura con il marito è avvenuta a settembre dell'anno scorso, dopo diciassette anni vissuti insieme. Sono presenti due figli, frutto di un legame forte che la cantautrice non aveva mai considerato di chiudere. Questo sovvertimento improvviso l'ha portata a guardarsi dentro spietatamente, facendosi domande che non si era mai posta prima.

La crisi è stata così profonda da portarla persino a valutare l'ipotesi di ritirarsi dalle scene musicali. Ad un certo punto ha pensato di farsi una nicchia al riparo del mondo, poiché non riusciva a scrivere cose nuove senza toccare verità dolorose. Solo quando ha deciso di far cadere i recinti, ha ritrovato energia e libertà, sia personale che creativa.

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Traumi infantili e figure paterne

Alle radici di questa fragilità affettiva affiorano anche i fantasmi del passato e l'assenza della figura paterna. Elisa ammette di aver sempre "zoppicato" in molti ambiti, compreso quello sentimentale, a causa di una storia turbolenta e di traumi legati al padre. Da bambina si era sentita rifiutata, un'esperienza che fa sì che anche i piccoli no sembrino montagne definitive.

Questa sensibilità porta il presente a precipitare nel passato, senza fare giri. I piccoli rifiuti vengono connessi agli antichi buchi neri interiori, rendendo difficile gestire le relazioni attuali senza risentire delle ferite antiche. Nonostante tutto, Elisa guarda avanti con una nuova consapevolezza, avendo ritrovato quello sereno equilibrio interiore che guida la sua rinascita.

La filosofia della luce tra le crepe

La pace interiore è arrivata lasciandosi andare ai pensieri nella loro libertà, senza autocensure. La consapevolezza dei dolori vissuti e il saperli nominare rendono più forti di fronte alle prossime sfide. Non nascondi le rotture, ma le rispetti perché ti hanno insegnato tante cose. È da tutte quelle crepe che esce la tua luce, esattamente come nel Kintsugi giapponese.

Nella dimensione pubblica, perfino spudorata, nella quale la società digitale imprigiona le vite di tutti, non siamo più abituati a fare i conti con i dolori e le gioie della vita in privato. Tutto è pubblico, tanto più per un artista. Nel disco e nel film vuole parlare con tutta onestà di questi temi. Nominare i sentimenti è una forma di emancipazione, simile a ciò che fanno i bambini crescendo.